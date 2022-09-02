Латиноамериканские танцы и индийский гипноз: чем удивила "Спасская башня"
Нынешний фестиваль — юбилейный: "Спасская башня" встречает гостей уже в 15-й раз.
Нынешний фестиваль — юбилейный: "Спасская башня" встречает гостей уже в 15-й раз.
В смотре в этом году приняли участие коллективы из Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта, Армении и Белоруссии.
В смотре в этом году приняли участие коллективы из Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта, Армении и Белоруссии.
Россию представили оркестры всех силовых ведомств: Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.
Россию представили оркестры всех силовых ведомств: Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.
Честь открыть фестиваль выпала Роте почетного караула и Военному оркестру 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Преображенцы вынесли на брусчатку Красной площади флаги России, "Спасской башни" и всех родов войск.
Честь открыть фестиваль выпала Роте почетного караула и Военному оркестру 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Преображенцы вынесли на брусчатку Красной площади флаги России, "Спасской башни" и всех родов войск.
Танцы на церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Танцы на церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Оркестр ВМФ будто выплыл на главную площадь страны и начал выступление, посвященное 350-летию Петра Великого, со старинного марша.
Оркестр ВМФ будто выплыл на главную площадь страны и начал выступление, посвященное 350-летию Петра Великого, со старинного марша.
Впервые на фестиваль приехал Большой оркестр Вооруженных сил Венесуэлы и тут же завоевал сердца зрителей темпераментными латиноамериканскими мотивами.
Впервые на фестиваль приехал Большой оркестр Вооруженных сил Венесуэлы и тут же завоевал сердца зрителей темпераментными латиноамериканскими мотивами.
Еще одним дебютантом "Спасской башни" стал Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда.
Еще одним дебютантом "Спасской башни" стал Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда.
Участники образцового ансамбля "Знаменские барабанщики" хоть и юны, но уже имениты. Они не раз побеждали в международных и всероссийских конкурсах, покоряя самую строгую публику.
Участники образцового ансамбля "Знаменские барабанщики" хоть и юны, но уже имениты. Они не раз побеждали в международных и всероссийских конкурсах, покоряя самую строгую публику.
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны на фестивале "Спасская башня".
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны на фестивале "Спасская башня".
Военно-симфонический оркестр Египта с первых минут выступления поразил роскошными нарядами и фараоном на колеснице.
Военно-симфонический оркестр Египта с первых минут выступления поразил роскошными нарядами и фараоном на колеснице.
Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении впечатлил гостей выступлением из народных мотивов и произведений композиторов своей страны.
Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении впечатлил гостей выступлением из народных мотивов и произведений композиторов своей страны.
Марширующий оркестр школы Бунваттана своим номером почтил память короля Таиланда Пумипона Адульядета, умершего в 2016 году. Коллектив исполнил композицию, написанную монархом.
Марширующий оркестр школы Бунваттана своим номером почтил память короля Таиланда Пумипона Адульядета, умершего в 2016 году. Коллектив исполнил композицию, написанную монархом.
Индийский художественный коллектив "Пангхат" загипнотизировал публику своим выступлением. От плавных движений артистов невозможно было оторвать глаз.
Индийский художественный коллектив "Пангхат" загипнотизировал публику своим выступлением. От плавных движений артистов невозможно было оторвать глаз.
"Спасская башня" — музыкальный праздник, состоящий из выступлений военных оркестров, фольклорных ансамблей, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций.
"Спасская башня" — музыкальный праздник, состоящий из выступлений военных оркестров, фольклорных ансамблей, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций.
Фестиваль проводят каждый год в конце августа — начале сентября.
Фестиваль проводят каждый год в конце августа — начале сентября.
"Спасская башня" традиционно завершается масштабным мероприятием на Красной площади.
"Спасская башня" традиционно завершается масштабным мероприятием на Красной площади.