https://ria.ru/20220902/festival-1813756635.html

Латиноамериканские танцы и индийский гипноз: чем удивила "Спасская башня"

Латиноамериканские танцы и индийский гипноз: чем удивила "Спасская башня" - РИА Новости, 02.09.2022

Латиноамериканские танцы и индийский гипноз: чем удивила "Спасская башня"

Лучшие военные оркестры, маневры кавалеристов, строевой марш элитных подразделений, театральные представления и фейерверки — все это фестиваль "Спасская башня", РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:45

2022-09-02T11:45

2022-09-02T16:13

фото

москва

спасская башня

музыка

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Лучшие военные оркестры, маневры кавалеристов, строевой марш элитных подразделений, театральные представления и фейерверки — все это фестиваль "Спасская башня", который проходит в эти дни в Москве. Эффектное шоу — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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