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Латиноамериканские танцы и индийский гипноз: чем удивила "Спасская башня" - РИА Новости, 02.09.2022
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Латиноамериканские танцы и индийский гипноз: чем удивила "Спасская башня"
Латиноамериканские танцы и индийский гипноз: чем удивила "Спасская башня" - РИА Новости, 02.09.2022
Латиноамериканские танцы и индийский гипноз: чем удивила "Спасская башня"
Лучшие военные оркестры, маневры кавалеристов, строевой марш элитных подразделений, театральные представления и фейерверки — все это фестиваль "Спасская башня", РИА Новости, 02.09.2022
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москва
спасская башня
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Лучшие военные оркестры, маневры кавалеристов, строевой марш элитных подразделений, театральные представления и фейерверки — все это фестиваль "Спасская башня", который проходит в эти дни в Москве. Эффектное шоу — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, спасская башня, музыка
Фото, Москва, Спасская башня, Музыка
11:45 02.09.2022 (обновлено: 16:13 02.09.2022)
 

Латиноамериканские танцы и индийский гипноз: чем удивила "Спасская башня"

Читать ria.ru в
Лучшие военные оркестры, маневры кавалеристов, строевой марш элитных подразделений, театральные представления и фейерверки — все это фестиваль "Спасская башня", который проходит в эти дни в Москве. Эффектное шоу — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Нынешний фестиваль — юбилейный: "Спасская башня" встречает гостей уже в 15-й раз.

Участники танцевального коллектива оркестра Вооруженных сил Венесуэлы на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
1 из 17

Нынешний фестиваль — юбилейный: "Спасская башня" встречает гостей уже в 15-й раз.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

В смотре в этом году приняли участие коллективы из Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта, Армении и Белоруссии.

Рота специального караула Президентского полка выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве
2 из 17

В смотре в этом году приняли участие коллективы из Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта, Армении и Белоруссии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Россию представили оркестры всех силовых ведомств: Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

Торжественная церемония открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
3 из 17

Россию представили оркестры всех силовых ведомств: Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Честь открыть фестиваль выпала Роте почетного караула и Военному оркестру 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Преображенцы вынесли на брусчатку Красной площади флаги России, "Спасской башни" и всех родов войск.

Военнослужащие роты почётного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка на XV Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня в Москве
4 из 17

Честь открыть фестиваль выпала Роте почетного караула и Военному оркестру 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Преображенцы вынесли на брусчатку Красной площади флаги России, "Спасской башни" и всех родов войск.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Танцы на церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Участники танцевального коллектива на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
5 из 17

Танцы на церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Оркестр ВМФ будто выплыл на главную площадь страны и начал выступление, посвященное 350-летию Петра Великого, со старинного марша.

Сводный оркестр Воздушно-десантных войск на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
6 из 17

Оркестр ВМФ будто выплыл на главную площадь страны и начал выступление, посвященное 350-летию Петра Великого, со старинного марша.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Впервые на фестиваль приехал Большой оркестр Вооруженных сил Венесуэлы и тут же завоевал сердца зрителей темпераментными латиноамериканскими мотивами.

Участники танцевального коллектива оркестра Вооруженных сил Венесуэлы выступают на XV Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве
7 из 17

Впервые на фестиваль приехал Большой оркестр Вооруженных сил Венесуэлы и тут же завоевал сердца зрителей темпераментными латиноамериканскими мотивами.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Еще одним дебютантом "Спасской башни" стал Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда.

Участницы марширующего оркестра школы Бунваттана выступают на XV Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве
8 из 17

Еще одним дебютантом "Спасской башни" стал Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Участники образцового ансамбля "Знаменские барабанщики" хоть и юны, но уже имениты. Они не раз побеждали в международных и всероссийских конкурсах, покоряя самую строгую публику.

Участники образцового ансамбля Знаменские барабанщики выступают на XV Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня в Москве
9 из 17

Участники образцового ансамбля "Знаменские барабанщики" хоть и юны, но уже имениты. Они не раз побеждали в международных и всероссийских конкурсах, покоряя самую строгую публику.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны на фестивале "Спасская башня".

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны на XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
10 из 17

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны на фестивале "Спасская башня".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Военно-симфонический оркестр Египта с первых минут выступления поразил роскошными нарядами и фараоном на колеснице.

Военнослужащий военного симфонического оркестра Египта выступает на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
11 из 17

Военно-симфонический оркестр Египта с первых минут выступления поразил роскошными нарядами и фараоном на колеснице.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении впечатлил гостей выступлением из народных мотивов и произведений композиторов своей страны.

Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве
12 из 17

Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении впечатлил гостей выступлением из народных мотивов и произведений композиторов своей страны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Марширующий оркестр школы Бунваттана своим номером почтил память короля Таиланда Пумипона Адульядета, умершего в 2016 году. Коллектив исполнил композицию, написанную монархом.

Участница марширующего оркестра школы Бунваттана выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня в Москве
13 из 17

Марширующий оркестр школы Бунваттана своим номером почтил память короля Таиланда Пумипона Адульядета, умершего в 2016 году. Коллектив исполнил композицию, написанную монархом.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Индийский художественный коллектив "Пангхат" загипнотизировал публику своим выступлением. От плавных движений артистов невозможно было оторвать глаз.

Участница исполнительского художественного коллектива Индии Panghat на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
14 из 17

Индийский художественный коллектив "Пангхат" загипнотизировал публику своим выступлением. От плавных движений артистов невозможно было оторвать глаз.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

"Спасская башня" — музыкальный праздник, состоящий из выступлений военных оркестров, фольклорных ансамблей, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций.

Центральный военный оркестр Министерства обороны на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
15 из 17

"Спасская башня" — музыкальный праздник, состоящий из выступлений военных оркестров, фольклорных ансамблей, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Фестиваль проводят каждый год в конце августа — начале сентября.

Марширующий оркестр школы Бунваттана выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве
16 из 17

Фестиваль проводят каждый год в конце августа — начале сентября.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

"Спасская башня" традиционно завершается масштабным мероприятием на Красной площади.

Торжественная церемония открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
17 из 17

"Спасская башня" традиционно завершается масштабным мероприятием на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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