https://ria.ru/20220902/energodar-1813941744.html
Власти Энергодара сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ не прекратились
Власти Энергодара сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ не прекратились - РИА Новости, 02.09.2022
Власти Энергодара сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ не прекратились
Обстрелы украинскими войсками Энергодара не прекратились, но их интенсивность за последние сутки снизилась, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:18
2022-09-02T11:18
2022-09-02T11:36
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Энергодара не прекратились, но их интенсивность за последние сутки снизилась, сообщил глава администрации города Александр Волга."Обстрелы ВСУ не прекратились, однако значительно уменьшилась их интенсивность, а также отсутствуют удары по жилому сектору", - сообщил Волга в Telegram-канале администрации. Он добавил, что специалисты ведут работы по восстановлению линий электропередачи, поврежденных в результате массированных обстрелов Энергодара с украинской стороны.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
https://ria.ru/20220902/vozvraschenie-1813895095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
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11:18 02.09.2022 (обновлено: 11:36 02.09.2022)
Власти Энергодара сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ не прекратились
Власти Энергодара: обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью