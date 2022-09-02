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Власти Энергодара сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ не прекратились - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/energodar-1813941744.html
Власти Энергодара сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ не прекратились
Власти Энергодара сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ не прекратились - РИА Новости, 02.09.2022
Власти Энергодара сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ не прекратились
Обстрелы украинскими войсками Энергодара не прекратились, но их интенсивность за последние сутки снизилась, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:18
2022-09-02T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Энергодара не прекратились, но их интенсивность за последние сутки снизилась, сообщил глава администрации города Александр Волга."Обстрелы ВСУ не прекратились, однако значительно уменьшилась их интенсивность, а также отсутствуют удары по жилому сектору", - сообщил Волга в Telegram-канале администрации. Он добавил, что специалисты ведут работы по восстановлению линий электропередачи, поврежденных в результате массированных обстрелов Энергодара с украинской стороны.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
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энергодар
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в мире, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:18 02.09.2022 (обновлено: 11:36 02.09.2022)
 
Власти Энергодара сообщили, что обстрелы со стороны ВСУ не прекратились

Власти Энергодара: обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Энергодара не прекратились, но их интенсивность за последние сутки снизилась, сообщил глава администрации города Александр Волга.
"Обстрелы ВСУ не прекратились, однако значительно уменьшилась их интенсивность, а также отсутствуют удары по жилому сектору", - сообщил Волга в Telegram-канале администрации. Он добавил, что специалисты ведут работы по восстановлению линий электропередачи, поврежденных в результате массированных обстрелов Энергодара с украинской стороны.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 07:14Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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