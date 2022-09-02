Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу
Президент Украины Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области. Архивное фото
РИМ, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика.
"Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская АЭС оставалась подключенной к украинской сети. Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии", - сказал он, выступая с видеообращением на экономическом форуме в Черноббио на озере Комо.
Зеленский подчеркнул, что "российское присутствие" на станции в Запорожье "мешает" Украине "содействовать разрешению ситуации с энергетикой в Европе".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
1 сентября, 15:40Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов