https://ria.ru/20220902/elektroenergiya-1813994084.html

Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу

Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу - РИА Новости, 02.09.2022

Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу

Владимир Зеленский объявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:13

2022-09-02T13:13

2022-09-02T13:13

в мире

европа

россия

энергодар

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

владимир зеленский

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РИМ, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика."Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская АЭС оставалась подключенной к украинской сети. Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии", - сказал он, выступая с видеообращением на экономическом форуме в Черноббио на озере Комо.Зеленский подчеркнул, что "российское присутствие" на станции в Запорожье "мешает" Украине "содействовать разрешению ситуации с энергетикой в Европе".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

https://ria.ru/20220901/elektroenergiya-1813774640.html

https://ria.ru/20220901/zaes-1813758712.html

европа

россия

энергодар

украина

запорожская область

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Владимир Лаврентьев

в мире, европа, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, владимир зеленский, украина, запорожская область, электричество