Рейтинг@Mail.ru
Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/elektroenergiya-1813994084.html
Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу
Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу - РИА Новости, 02.09.2022
Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу
Владимир Зеленский объявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:13
2022-09-02T13:13
в мире
европа
россия
энергодар
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755463343_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_867b5462063eaff4e1c9a24be503fb9a.jpg
РИМ, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика."Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская АЭС оставалась подключенной к украинской сети. Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии", - сказал он, выступая с видеообращением на экономическом форуме в Черноббио на озере Комо.Зеленский подчеркнул, что "российское присутствие" на станции в Запорожье "мешает" Украине "содействовать разрешению ситуации с энергетикой в Европе".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
https://ria.ru/20220901/elektroenergiya-1813774640.html
https://ria.ru/20220901/zaes-1813758712.html
европа
россия
энергодар
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755463343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15c7b1478663ba384d8a89d305a62dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, владимир зеленский, украина, запорожская область, электричество
В мире, Европа, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Украина, Запорожская область, Электричество
13:13 02.09.2022
 
Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу

Президент Украины Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский объявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика.
"Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская АЭС оставалась подключенной к украинской сети. Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии", - сказал он, выступая с видеообращением на экономическом форуме в Черноббио на озере Комо.
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 16:25
СМИ сообщили о росте тарифов на электроэнергию в Швейцарии в 2023 году
Зеленский подчеркнул, что "российское присутствие" на станции в Запорожье "мешает" Украине "содействовать разрешению ситуации с энергетикой в Европе".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 15:40
Оставшийся шестой блок ЗАЭС работает на 60 процентов
 
В миреЕвропаРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийУкраинаЗапорожская областьЭлектричество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала