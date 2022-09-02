Решетников рассказал, какие меры поддержки экономики не будут продлевать
В России не будут продлевать льготные кредиты системообразующим предприятиям
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, какие меры из антикризисного пакета правительства не будут продлены: в частности, это мораторий на банкротство, льготные кредиты системообразующим предприятиям и нулевые пошлины на критический импорт.
В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что многие из принятых мер по поддержке экономики были эффективны и могут быть продлены, и правительству предстоит определить конкретные шаги для поддержки реального сектора экономики и граждан.
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Выступая в пятницу на совещании по развитию СЗФО в рамках визита в Петрозаводск, Решетников сообщил, что поддержка конкретных отраслей сохранится, но не раскрыл деталей. "Конечно, поддержка населения и рынка труда - это абсолютный приоритет, все эти меры будут дальше действовать", - подчеркнул глава Минэкономразвития.
Он также рассказал, что среди оставшихся мер, те, что выполнили задачу, будут завершаться, по мере окончания их действия. "Мораторий на банкротство был срочной мерой - завершается. Программа льготного кредитования системообразующих компаний, тоже надо понимать, она вводилась на пиках процентной ставки, поэтому сейчас они будут завершаться", - сказал Решетников.
Он также напомнил, что обнуление ввозных пошлин на товары критического импорта и ряд мер тарифного регулирования принимались в условиях пика валютного курса, ажиотажного спроса, заявления о сокращении поставок в Россию. "Теперь пакетных решений таких не будет", - сказал Решетников, отметив, что точечные решения возможны и министерство вместе с Минпромторгом готово обсуждать конкретные предложения бизнеса. Например, когда пошлины на конечную продукцию нужно повысить и защитить внутренний рынок, а пошлины на комплектующие, наоборот, снизить, добавил он.
Весной были установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров. Действие этих ставок истекает 30 сентября. В начале августа Решетников говорил, что с октября дальнейшие решения об обнулении пошлин на ввоз товаров в РФ будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой механизм усиливает давление на российский бизнес.
В пятницу стало известно, что Россия предложила продлить до 31 марта действие обнуленных ставок на ввоз некоторой продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предлагается продлить срок действия мер в отношении отдельных видов продукции легкой, пищевой, фармацевтической, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической и иных отраслей промышленности.
При этом ранее на этом совещании министр сообщил, что программа параллельного импорта, а также упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции и ускорение таможенных процедур будут продлены.