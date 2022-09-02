https://ria.ru/20220902/ekonomika-1814037784.html

Решетников рассказал, какие меры поддержки экономики не будут продлевать

Решетников рассказал, какие меры поддержки экономики не будут продлевать - РИА Новости, 02.09.2022

Решетников рассказал, какие меры поддержки экономики не будут продлевать

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, какие меры из антикризисного пакета правительства не будут продлены: в частности, это мораторий на... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:04

2022-09-02T15:04

2022-09-02T15:04

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, какие меры из антикризисного пакета правительства не будут продлены: в частности, это мораторий на банкротство, льготные кредиты системообразующим предприятиям и нулевые пошлины на критический импорт.В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что многие из принятых мер по поддержке экономики были эффективны и могут быть продлены, и правительству предстоит определить конкретные шаги для поддержки реального сектора экономики и граждан.Выступая в пятницу на совещании по развитию СЗФО в рамках визита в Петрозаводск, Решетников сообщил, что поддержка конкретных отраслей сохранится, но не раскрыл деталей. "Конечно, поддержка населения и рынка труда - это абсолютный приоритет, все эти меры будут дальше действовать", - подчеркнул глава Минэкономразвития.Он также рассказал, что среди оставшихся мер, те, что выполнили задачу, будут завершаться, по мере окончания их действия. "Мораторий на банкротство был срочной мерой - завершается. Программа льготного кредитования системообразующих компаний, тоже надо понимать, она вводилась на пиках процентной ставки, поэтому сейчас они будут завершаться", - сказал Решетников.Он также напомнил, что обнуление ввозных пошлин на товары критического импорта и ряд мер тарифного регулирования принимались в условиях пика валютного курса, ажиотажного спроса, заявления о сокращении поставок в Россию. "Теперь пакетных решений таких не будет", - сказал Решетников, отметив, что точечные решения возможны и министерство вместе с Минпромторгом готово обсуждать конкретные предложения бизнеса. Например, когда пошлины на конечную продукцию нужно повысить и защитить внутренний рынок, а пошлины на комплектующие, наоборот, снизить, добавил он.Весной были установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров. Действие этих ставок истекает 30 сентября. В начале августа Решетников говорил, что с октября дальнейшие решения об обнулении пошлин на ввоз товаров в РФ будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой механизм усиливает давление на российский бизнес.В пятницу стало известно, что Россия предложила продлить до 31 марта действие обнуленных ставок на ввоз некоторой продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предлагается продлить срок действия мер в отношении отдельных видов продукции легкой, пищевой, фармацевтической, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической и иных отраслей промышленности.При этом ранее на этом совещании министр сообщил, что программа параллельного импорта, а также упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции и ускорение таможенных процедур будут продлены.

https://ria.ru/20220902/import-1813980956.html

https://ria.ru/20220902/sanktsii-1813999641.html

https://ria.ru/20220902/gaz-1814022056.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников