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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/donbass-1814107069.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Никитовский район Горловки крупнокалиберными снарядами, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:58
2022-09-02T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Никитовский район Горловки крупнокалиберными снарядами, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 17.17 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), горловка, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
17:58 02.09.2022 (обновлено: 18:26 02.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Никитовский район Горловки крупнокалиберными снарядами, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 17.17 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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