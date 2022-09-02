https://ria.ru/20220902/donbass-1814107069.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Никитовский район Горловки крупнокалиберными снарядами, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:58

2022-09-02T17:58

2022-09-02T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Никитовский район Горловки крупнокалиберными снарядами, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 17.17 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецк (днр)

горловка

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), горловка, украина, вооруженные силы украины, донбасс