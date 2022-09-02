https://ria.ru/20220902/donbass-1814094000.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за восемь минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:28
2022-09-02T17:28
2022-09-02T17:33
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.12 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.20 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - заявило представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), горловка, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Донбасс
17:28 02.09.2022 (обновлено: 17:33 02.09.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за восемь минут обстреляли Донецк и Горловку