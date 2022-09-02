Рейтинг@Mail.ru
В Донецке три человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/donbass-1814048634.html
В Донецке три человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками
В Донецке три человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 02.09.2022
В Донецке три человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками
Три человека ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:33
2022-09-02T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Три человека ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, в районе пл. Победы ранены 3 человека", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил, что в пятницу в указанном районе мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток", а в Куйбышевском районе города из-за обстрела со стороны украинских войск пострадала женщина. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о гибели в пятницу мужчины в Куйбышевском районе города из-за обстрела украинскими военными.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_397:109:1036:588_1920x0_80_0_0_4a95fcb9b191bbd6bb749d18a484560a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
15:33 02.09.2022
 
В Донецке три человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: в Донецке три человека ранены из-за обстрела украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Три человека ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, в районе пл. Победы ранены 3 человека", - говорится в Telegram-канале штаба.
Ранее штаб сообщил, что в пятницу в указанном районе мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток", а в Куйбышевском районе города из-за обстрела со стороны украинских войск пострадала женщина. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о гибели в пятницу мужчины в Куйбышевском районе города из-за обстрела украинскими военными.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала