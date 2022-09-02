https://ria.ru/20220902/donbass-1814048634.html
В Донецке три человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками
В Донецке три человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 02.09.2022
В Донецке три человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками
Три человека ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:33
2022-09-02T15:33
2022-09-02T15:33
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Три человека ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, в районе пл. Победы ранены 3 человека", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил, что в пятницу в указанном районе мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток", а в Куйбышевском районе города из-за обстрела со стороны украинских войск пострадала женщина. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о гибели в пятницу мужчины в Куйбышевском районе города из-за обстрела украинскими военными.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке три человека получили ранения из-за обстрела украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: в Донецке три человека ранены из-за обстрела украинскими войсками