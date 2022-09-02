https://ria.ru/20220902/donbass-1814040228.html
Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс
Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс - РИА Новости, 02.09.2022
Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил все документы для оказания помощи тем, кто покинул Донбасс, на эти цели будет направлено... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:11
2022-09-02T15:11
2022-09-02T15:11
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
донбасс
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в мире
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил все документы для оказания помощи тем, кто покинул Донбасс, на эти цели будет направлено 10,5 миллиарда рублей."По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что определен порядок осуществления выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели."На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 миллиардов рублей", - сказал премьер.
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https://ria.ru/20220901/donbass-1813607042.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс
Около 10,5 миллиарда рублей направят для оказания помощи вынужденно покинувшим Донбасс