https://ria.ru/20220902/donbass-1814040228.html

Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс

Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс - РИА Новости, 02.09.2022

Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил все документы для оказания помощи тем, кто покинул Донбасс, на эти цели будет направлено... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:11

2022-09-02T15:11

2022-09-02T15:11

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

в мире

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил все документы для оказания помощи тем, кто покинул Донбасс, на эти цели будет направлено 10,5 миллиарда рублей."По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что определен порядок осуществления выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели."На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 миллиардов рублей", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220902/vyplaty-1814034347.html

https://ria.ru/20220901/donbass-1813607042.html

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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