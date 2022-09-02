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Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс - РИА Новости, 02.09.2022
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Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс
Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс - РИА Новости, 02.09.2022
Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил все документы для оказания помощи тем, кто покинул Донбасс, на эти цели будет направлено... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:11
2022-09-02T15:11
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил все документы для оказания помощи тем, кто покинул Донбасс, на эти цели будет направлено 10,5 миллиарда рублей."По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что определен порядок осуществления выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели."На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 миллиардов рублей", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220902/vyplaty-1814034347.html
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луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, михаил мишустин, правительство рф, беженцы, политика
Луганская Народная Республика, Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Беженцы, Политика
15:11 02.09.2022
 
Правительство выделит средства на помощь вынужденно покинувшим Донбасс

Около 10,5 миллиарда рублей направят для оказания помощи вынужденно покинувшим Донбасс

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил все документы для оказания помощи тем, кто покинул Донбасс, на эти цели будет направлено 10,5 миллиарда рублей.
"По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию", - сказал он на заседании правительства.
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Мишустин отметил, что определен порядок осуществления выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели.
"На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 миллиардов рублей", - сказал премьер.
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МишустинПравительство РФБеженцыПолитика
 
 
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