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Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 24 снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 24 снаряда - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 24 снаряда
Украинские войска в пятницу за 40 минут выпустили по Донецку и поселку Зайцево 24 снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:34
2022-09-02T14:34
2022-09-02T14:34
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска в пятницу за 40 минут выпустили по Донецку и поселку Зайцево 24 снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.47 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 12.10 мск по Зайцево украинские войска выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра, в 12.18 мск по Кировскому району Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а также в 12.30 мск по Петровскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Донецк и Зайцево в пятницу уже неоднократно подвергались обстрелам.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), зайцево, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 24 снаряда
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Зайцево 24 снаряда за 40 минут