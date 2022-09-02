https://ria.ru/20220902/donbass-1814026039.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 24 снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 24 снаряда - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Зайцево 24 снаряда

Украинские войска в пятницу за 40 минут выпустили по Донецку и поселку Зайцево 24 снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:34

2022-09-02T14:34

2022-09-02T14:34

в мире

донецк (днр)

зайцево

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска в пятницу за 40 минут выпустили по Донецку и поселку Зайцево 24 снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.47 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 12.10 мск по Зайцево украинские войска выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра, в 12.18 мск по Кировскому району Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а также в 12.30 мск по Петровскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Донецк и Зайцево в пятницу уже неоднократно подвергались обстрелам.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецк (днр)

зайцево

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), зайцево, украина, вооруженные силы украины