https://ria.ru/20220902/donbass-1813993801.html

Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"

Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града" - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"

Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из РСЗО "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:12

2022-09-02T13:12

2022-09-02T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

украина

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из РСЗО "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред) - населенный пункт Иванполье – населенный пункт Зайцево: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

зайцево

украина

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, зайцево, украина, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс