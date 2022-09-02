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Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града" - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/donbass-1813993801.html
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града" - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из РСЗО "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:12
2022-09-02T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из РСЗО "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред) - населенный пункт Иванполье – населенный пункт Зайцево: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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украина
горловка
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в мире, зайцево, украина, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс
13:12 02.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из "Града"

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки от снаряда РСЗО "Град" на улице
Осколки от снаряда РСЗО Град на улице - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки от снаряда РСЗО "Град" на улице. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из РСЗО "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред) - населенный пункт Иванполье – населенный пункт Зайцево: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоУкраинаГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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