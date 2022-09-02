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Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града" - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из РСЗО "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:12
2022-09-02T13:12
2022-09-02T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из РСЗО "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред) - населенный пункт Иванполье – населенный пункт Зайцево: выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, украина, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Зайцево 30 ракет из "Града"