https://ria.ru/20220902/donbass-1813991485.html
ВСУ за полтора часа несколько раз обстреляли Донецк и Зайцево
ВСУ за полтора часа несколько раз обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 02.09.2022
ВСУ за полтора часа несколько раз обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска за примерно полтора часа обстреляли Донецк и поселок Зайцево в окрестностях Горловки, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:07
2022-09-02T13:07
2022-09-02T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
красногоровка
зайцево
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска за примерно полтора часа обстреляли Донецк и поселок Зайцево в окрестностях Горловки, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.37 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 10.35 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 11.00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 11:05 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - заявляет представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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зайцево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Зайцево, Донбасс, Вооруженные силы Украины
ВСУ за полтора часа несколько раз обстреляли Донецк и Зайцево
Представительство ДНР: ВСУ за полтора часа несколько раз обстреляли Донецк и Зайцево