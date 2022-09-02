https://ria.ru/20220902/donbass-1813991485.html

ВСУ за полтора часа несколько раз обстреляли Донецк и Зайцево

ВСУ за полтора часа несколько раз обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 02.09.2022

ВСУ за полтора часа несколько раз обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска за примерно полтора часа обстреляли Донецк и поселок Зайцево в окрестностях Горловки, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:07

2022-09-02T13:07

2022-09-02T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

красногоровка

зайцево

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg

ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска за примерно полтора часа обстреляли Донецк и поселок Зайцево в окрестностях Горловки, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.37 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 10.35 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 11.00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 11:05 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - заявляет представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

красногоровка

зайцево

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, красногоровка, зайцево, донбасс, вооруженные силы украины