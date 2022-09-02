https://ria.ru/20220902/donbass-1813962241.html

В ЛНР начали сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих

В ЛНР начали сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих - РИА Новости, 02.09.2022

В ЛНР начали сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих

Сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики начался в Луганске, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:01

2022-09-02T12:01

2022-09-02T12:01

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ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики начался в Луганске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МГБ ЛНР."Министерство государственной безопасности ЛНР информирует о проведении сбора генетического материала (образцов ДНК) родственников военнослужащих Народной Милиции ЛНР для идентификации погибших или без вести пропавших", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что этот процесс идет в рамках расследования уголовного дела в отношении высшего военно-политического руководства Украины."На территории Луганской Народной Республики организовано проведение генно-молекулярных экспертиз", - уточнил представитель МГБ.

https://ria.ru/20220831/ostanki-1813567059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины, народная милиция лнр