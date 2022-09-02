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В ЛНР начали сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/donbass-1813962241.html
В ЛНР начали сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих
В ЛНР начали сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих - РИА Новости, 02.09.2022
В ЛНР начали сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих
Сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики начался в Луганске, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:01
2022-09-02T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики начался в Луганске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МГБ ЛНР."Министерство государственной безопасности ЛНР информирует о проведении сбора генетического материала (образцов ДНК) родственников военнослужащих Народной Милиции ЛНР для идентификации погибших или без вести пропавших", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что этот процесс идет в рамках расследования уголовного дела в отношении высшего военно-политического руководства Украины."На территории Луганской Народной Республики организовано проведение генно-молекулярных экспертиз", - уточнил представитель МГБ.
https://ria.ru/20220831/ostanki-1813567059.html
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в мире, луганская народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
12:01 02.09.2022
 
В ЛНР начали сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих

МГБ ЛНР начало сбор образцов ДНК для идентификации погибших бойцов Народной милиции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Сбор образцов ДНК для идентификации погибших военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики начался в Луганске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МГБ ЛНР.
"Министерство государственной безопасности ЛНР информирует о проведении сбора генетического материала (образцов ДНК) родственников военнослужащих Народной Милиции ЛНР для идентификации погибших или без вести пропавших", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что этот процесс идет в рамках расследования уголовного дела в отношении высшего военно-политического руководства Украины.
"На территории Луганской Народной Республики организовано проведение генно-молекулярных экспертиз", - уточнил представитель МГБ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныНародная милиция ЛНР
 
 
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