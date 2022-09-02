https://ria.ru/20220902/donbass-1813919371.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов калибром 152 миллиметра, заявили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:05

2022-09-02T10:05

2022-09-02T10:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов калибром 152 миллиметра, заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.22 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 08.50 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении представительства.В представительстве ДНР в СЦКК также сообщили об обстреле Горловки, по ней выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Ведомство ранее в пятницу уже фиксировало обстрел Донецка и Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины