https://ria.ru/20220902/dnr-1814131666.html
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 02.09.2022
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра
Украинские войска выпустили в пятницу шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:53
2022-09-02T19:53
2022-09-02T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811593609_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_f317f3064dbebe51196a6f380877be52.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.23 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что украинские войска в 18.55 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Зайцево в ДНР.
https://ria.ru/20220902/pomosch-1814129888.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811593609_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ff99bf3eaf73fd284330256189c3236.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра