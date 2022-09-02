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ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/dnr-1814131666.html
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 02.09.2022
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра
Украинские войска выпустили в пятницу шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:53
2022-09-02T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.23 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что украинские войска в 18.55 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Зайцево в ДНР.
https://ria.ru/20220902/pomosch-1814129888.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
19:53 02.09.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий на месте обстрела ВСУ в Донецке
Военнослужащий на месте обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий на месте обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.23 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, представительство заявило, что украинские войска в 18.55 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Зайцево в ДНР.
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 19:44
Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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