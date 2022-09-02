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ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 02.09.2022

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 152 миллиметра

Украинские войска выпустили в пятницу шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:53

2022-09-02T19:53

2022-09-02T19:53

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.23 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что украинские войска в 18.55 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Зайцево в ДНР.

https://ria.ru/20220902/pomosch-1814129888.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины