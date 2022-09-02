https://ria.ru/20220902/dnr-1814130196.html

Украинские военные за сутки выпустили более 200 боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 200 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 200 боеприпасов по ДНР

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска в пятницу выпустили более 200 боеприпасов по семи населенным пунктам ДНР. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:46

2022-09-02T19:46

2022-09-02T19:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска в пятницу выпустили более 200 боеприпасов по семи населенным пунктам ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 200 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов. Огонь велся по районам семи населенных пунктов республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк