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Более 30 детей из Донбасса пошли в школы в Астраханской области - РИА Новости, 02.09.2022
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Более 30 детей из Донбасса пошли в школы в Астраханской области
Более 30 детей из Донбасса пошли в школы в Астраханской области - РИА Новости, 02.09.2022
Более 30 детей из Донбасса пошли в школы в Астраханской области
Тридцать три ребенка из Луганской и Донецкой народных республик пошли в школы Астраханской области в День знаний, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:31
2022-09-02T10:31
общество
астрахань
луганск
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Тридцать три ребенка из Луганской и Донецкой народных республик пошли в школы Астраханской области в День знаний, сообщает администрация губернатора региона."Всего в астраханские школы пошли 33 ребенка из ЛДНР", - говорится в сообщении.Десять детей из социально-оздоровительного центра "Здравушка" отправились в школы №55 и №45. Несколько ребят поступили в Казачий кадетский корпус и Каспийский институт морского и речного транспорта. Школьники из пунктов временного размещения "Астраханские зори" и "Березка" пошли в Яксатовскую среднюю общеобразовательную школу.Перед началом учебного года детям, проживающим в пунктах временного размещения в Астрахани, подарили школьную, спортивную формы и обувь, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Все необходимые вещи собрали астраханские предприниматели и неравнодушные жители региона.Мама первоклассницы Валентины Татьяна Чеботова в настоящее время ждет шестого ребенка. Женщина вспоминает, что живя в Луганске, в последнее время в городе все чаще стали происходить теракты. "Стало страшно за детей, и мы приняли решение уезжать в безопасное место. Детей нам полностью помогли собрать к школе, подарили рюкзак и канцелярские принадлежности, тетради, книги, одежду", - приводятся в сообщении ее слова.
https://ria.ru/20220826/avtobusy-1812333097.html
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общество, астрахань, луганск, астраханская область
Общество, Астрахань, Луганск, Астраханская область
10:31 02.09.2022
 
Более 30 детей из Донбасса пошли в школы в Астраханской области

Более 30 детей из Донбасса пошли в школы в Астраханской области

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Тридцать три ребенка из Луганской и Донецкой народных республик пошли в школы Астраханской области в День знаний, сообщает администрация губернатора региона.
"Всего в астраханские школы пошли 33 ребенка из ЛДНР", - говорится в сообщении.
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 15:53
Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов
Десять детей из социально-оздоровительного центра "Здравушка" отправились в школы №55 и №45. Несколько ребят поступили в Казачий кадетский корпус и Каспийский институт морского и речного транспорта. Школьники из пунктов временного размещения "Астраханские зори" и "Березка" пошли в Яксатовскую среднюю общеобразовательную школу.
Перед началом учебного года детям, проживающим в пунктах временного размещения в Астрахани, подарили школьную, спортивную формы и обувь, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Все необходимые вещи собрали астраханские предприниматели и неравнодушные жители региона.
Мама первоклассницы Валентины Татьяна Чеботова в настоящее время ждет шестого ребенка. Женщина вспоминает, что живя в Луганске, в последнее время в городе все чаще стали происходить теракты. "Стало страшно за детей, и мы приняли решение уезжать в безопасное место. Детей нам полностью помогли собрать к школе, подарили рюкзак и канцелярские принадлежности, тетради, книги, одежду", - приводятся в сообщении ее слова.
Врач берет кровь для анализа у пациента в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 20:23
Астраханские врачи открыли прием в больницах Кременского района ЛНР
 
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