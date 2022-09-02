https://ria.ru/20220902/deti-1813924311.html

Более 30 детей из Донбасса пошли в школы в Астраханской области

Более 30 детей из Донбасса пошли в школы в Астраханской области - РИА Новости, 02.09.2022

Более 30 детей из Донбасса пошли в школы в Астраханской области

Тридцать три ребенка из Луганской и Донецкой народных республик пошли в школы Астраханской области в День знаний, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:31

2022-09-02T10:31

2022-09-02T10:31

общество

астрахань

луганск

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Тридцать три ребенка из Луганской и Донецкой народных республик пошли в школы Астраханской области в День знаний, сообщает администрация губернатора региона."Всего в астраханские школы пошли 33 ребенка из ЛДНР", - говорится в сообщении.Десять детей из социально-оздоровительного центра "Здравушка" отправились в школы №55 и №45. Несколько ребят поступили в Казачий кадетский корпус и Каспийский институт морского и речного транспорта. Школьники из пунктов временного размещения "Астраханские зори" и "Березка" пошли в Яксатовскую среднюю общеобразовательную школу.Перед началом учебного года детям, проживающим в пунктах временного размещения в Астрахани, подарили школьную, спортивную формы и обувь, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Все необходимые вещи собрали астраханские предприниматели и неравнодушные жители региона.Мама первоклассницы Валентины Татьяна Чеботова в настоящее время ждет шестого ребенка. Женщина вспоминает, что живя в Луганске, в последнее время в городе все чаще стали происходить теракты. "Стало страшно за детей, и мы приняли решение уезжать в безопасное место. Детей нам полностью помогли собрать к школе, подарили рюкзак и канцелярские принадлежности, тетради, книги, одежду", - приводятся в сообщении ее слова.

https://ria.ru/20220826/avtobusy-1812333097.html

https://ria.ru/20220824/bolnitsy-1811949370.html

астрахань

луганск

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, астрахань, луганск, астраханская область