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"Добро вместо цветов": школьники из Челябинска собрали деньги для приюта - РИА Новости, 02.09.2022
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"Добро вместо цветов": школьники из Челябинска собрали деньги для приюта
"Добро вместо цветов": школьники из Челябинска собрали деньги для приюта - РИА Новости, 02.09.2022
"Добро вместо цветов": школьники из Челябинска собрали деньги для приюта
Челябинская Школа №75 организовала благотворительную акцию на 1 сентября. Вместо того, чтобы покупать цветы к празднику, учителя вместе с родителями собрали деньги на помощь трехлапой рыси Марысе из приюта "Спаси меня". На вырученные средства смогли купить 30 кг свежего мяса, которого хватит дикой кошке на ближайший месяц.
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"Добро вместо цветов": школьники из Челябинска собрали деньги для приюта
Челябинская Школа №75 организовала благотворительную акцию на 1 сентября. Вместо того, чтобы покупать цветы к празднику, учителя вместе с родителями собрали деньги на помощь трехлапой рыси Марысе из приюта "Спаси меня". На вырученные средства смогли купить 30 кг свежего мяса, которого хватит дикой кошке на ближайший месяц.
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видео, челябинск, животные, природа, школа
Видео, Челябинск, Животные, природа, Школа
"Добро вместо цветов": школьники из Челябинска собрали деньги для приюта
Челябинская Школа №75 организовала благотворительную акцию на 1 сентября. Вместо того, чтобы покупать цветы к празднику, учителя вместе с родителями собрали деньги на помощь трехлапой рыси Марысе из приюта "Спаси меня". На вырученные средства смогли купить 30 кг свежего мяса, которого хватит дикой кошке на ближайший месяц.
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16:29 02.09.2022
 

"Добро вместо цветов": школьники из Челябинска собрали деньги для приюта

Читать ria.ru в
Челябинская Школа №75 организовала благотворительную акцию на 1 сентября. Вместо того, чтобы покупать цветы к празднику, учителя вместе с родителями собрали деньги на помощь трехлапой рыси Марысе из приюта "Спаси меня". На вырученные средства смогли купить 30 кг свежего мяса, которого хватит дикой кошке на ближайший месяц.
 
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