"Добро вместо цветов": школьники из Челябинска собрали деньги для приюта

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Челябинская Школа №75 организовала благотворительную акцию на 1 сентября. Вместо того, чтобы покупать цветы к празднику, учителя вместе с родителями собрали деньги на помощь трехлапой рыси Марысе из приюта "Спаси меня". На вырученные средства смогли купить 30 кг свежего мяса, которого хватит дикой кошке на ближайший месяц.