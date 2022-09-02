https://ria.ru/20220902/blagoustroystvo-1813942370.html
Специалисты благоустроят 8 столичных улиц в формате "От дома до дома"
Специалисты благоустроят 8 столичных улиц в формате "От дома до дома" - РИА Новости, 02.09.2022
Специалисты благоустроят 8 столичных улиц в формате "От дома до дома"
Специалисты благоустроят восемь столичных улиц в формате "От дома до дома" в этом году, эти работы носят более локальный характер и предусматривают... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:21
2022-09-02T11:21
2022-09-02T11:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
благоустройство
петр бирюков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Специалисты благоустроят восемь столичных улиц в формате "От дома до дома" в этом году, эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Восемь столичных улиц благоустроят в формате "От дома до дома" в этом году. "Формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что в зону благоустройства вошли восемь объектов - улицы Братиславская, Краснодонская, Зеленодольская, Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская, участок Дмитровского шоссе и часть Новоясеневского проспекта. При выборе улиц учитываются межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.Бирюков рассказал, что в рамках проектов меняют покрытие проезжей части, обустраивают новые тротуары и парковочные пространства, устанавливают фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановки общественного транспорта. На обновленных улицах появятся скамейки для отдыха и навигационные стелы. В некоторых случаях предусмотрен ремонт детских и спортивных площадок."Одна из значимых составляющих формата "От дома до дома" - устройство новых или перенос существующих наземных пешеходных переходов в более удобные для жителей места и оборудование их опорами контрастного освещения. Предусмотрено обустройство газонов, поздней осенью и весной высадим деревья и кустарники", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что именно благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня по праву считается одним из самых красивых и комфортных для жизни мегаполисов. Российская столица - бессменный лидер в рейтингах российских городов и занимает первое место по индексу качества городской среды.
https://realty.ria.ru/20220902/kapremont-1813934930.html
https://ria.ru/20220901/blagoustroystvo-1813677223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, благоустройство, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Благоустройство, Петр Бирюков
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Специалисты благоустроят восемь столичных улиц в формате "От дома до дома" в этом году, эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Восемь столичных улиц благоустроят в формате "От дома до дома" в этом году. "Формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в зону благоустройства вошли восемь объектов - улицы Братиславская, Краснодонская, Зеленодольская, Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская, участок Дмитровского шоссе и часть Новоясеневского проспекта. При выборе улиц учитываются межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.
Бирюков рассказал, что в рамках проектов меняют покрытие проезжей части, обустраивают новые тротуары и парковочные пространства, устанавливают фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановки общественного транспорта. На обновленных улицах появятся скамейки для отдыха и навигационные стелы. В некоторых случаях предусмотрен ремонт детских и спортивных площадок.
"Одна из значимых составляющих формата "От дома до дома" - устройство новых или перенос существующих наземных пешеходных переходов в более удобные для жителей места и оборудование их опорами контрастного освещения. Предусмотрено обустройство газонов, поздней осенью и весной высадим деревья и кустарники", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что именно благодаря масштабным программам благоустройства Москва
сегодня по праву считается одним из самых красивых и комфортных для жизни мегаполисов. Российская столица - бессменный лидер в рейтингах российских городов и занимает первое место по индексу качества городской среды.