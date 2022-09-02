https://ria.ru/20220902/blagoustroystvo-1813942370.html

Специалисты благоустроят 8 столичных улиц в формате "От дома до дома"

Специалисты благоустроят 8 столичных улиц в формате "От дома до дома" - РИА Новости, 02.09.2022

Специалисты благоустроят 8 столичных улиц в формате "От дома до дома"

Специалисты благоустроят восемь столичных улиц в формате "От дома до дома" в этом году, эти работы носят более локальный характер и предусматривают... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:21

2022-09-02T11:21

2022-09-02T11:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

благоустройство

петр бирюков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Специалисты благоустроят восемь столичных улиц в формате "От дома до дома" в этом году, эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Восемь столичных улиц благоустроят в формате "От дома до дома" в этом году. "Формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что в зону благоустройства вошли восемь объектов - улицы Братиславская, Краснодонская, Зеленодольская, Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская, участок Дмитровского шоссе и часть Новоясеневского проспекта. При выборе улиц учитываются межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.Бирюков рассказал, что в рамках проектов меняют покрытие проезжей части, обустраивают новые тротуары и парковочные пространства, устанавливают фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановки общественного транспорта. На обновленных улицах появятся скамейки для отдыха и навигационные стелы. В некоторых случаях предусмотрен ремонт детских и спортивных площадок."Одна из значимых составляющих формата "От дома до дома" - устройство новых или перенос существующих наземных пешеходных переходов в более удобные для жителей места и оборудование их опорами контрастного освещения. Предусмотрено обустройство газонов, поздней осенью и весной высадим деревья и кустарники", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что именно благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня по праву считается одним из самых красивых и комфортных для жизни мегаполисов. Российская столица - бессменный лидер в рейтингах российских городов и занимает первое место по индексу качества городской среды.

https://realty.ria.ru/20220902/kapremont-1813934930.html

https://ria.ru/20220901/blagoustroystvo-1813677223.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, благоустройство, петр бирюков