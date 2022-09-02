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Губернатор Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету" - РИА Новости, 02.09.2022
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Белгородская область
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Губернатор Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету"
Губернатор Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету" - РИА Новости, 02.09.2022
Губернатор Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл второй фестиваль "Белгород в цвету", в программе которого конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:46
2022-09-02T16:46
белгородская область
белгородская область
общество
вячеслав гладков
анастасия мыскина
светлана хоркина
россия
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БЕЛГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл второй фестиваль "Белгород в цвету", в программе которого конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов и другие зрелищные мероприятия, а также высадка в городе порядка 70 тысяч растений, сообщила пресс-служба правительства региона.Тема праздника - "Сады России. Время процветать!". Второй ежегодный фестиваль продлится с пятницы по воскресенье. В программе 2022 года - конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов, фестиваль исторической реконструкции, концерты, фольклорные и музыкальные вечера, интерактивные конкурсы. Участниками праздника стали более 200 творческих коллективов со всей России.Губернатор Белгородской области считает очень важным проведение фестиваля именно сейчас. По его словам, проект востребован среди горожан именно сегодня, "когда идет специальная военная операция, когда звучат взрывы, когда очень непросто на нашей границе"."И вот это действо, которое позволяет увидеть близких, знакомых и незнакомых людей, почувствовать плечо человека. Мы видим, что мы не одни, и мы видим, что мы сильны как никогда. И со всей бедой мы справимся, поэтому спасибо вам, что вы сопереживаете, что вы вместе, что мы все объединились и пришли на такое прекрасное событие, как праздник цветов, праздник жизни, праздник гармонии", — сказал Гладков, открывая фестиваль.Он также выразил благодарность всем, кто подготовил праздник, кто помог принести красоту и радость в душу каждого человека. После торжественного открытия глава региона лично ознакомился с детскими, студенческими и профессиональными конкурсными ландшафтными работами, подготовленными специально для участия в фестивале. Вместе с прославленными спортсменками и почетными гостями проекта Анастасией Мыскиной и Светланой Хоркиной губернатор обошёл все площадки фестиваля.В 2021 году "Белгород в цвету" стал главным культурно-развлекательным событием в регионе. На первом фестивале высадили более 60 тысяч цветов. Организаторы обещают удивить белгородцев в этом году новыми решениями и композициями. Всего планируется высадить порядка 70 тысяч растений.
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белгородская область, общество, вячеслав гладков, анастасия мыскина, светлана хоркина, россия
Белгородская область, Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Анастасия Мыскина, Светлана Хоркина, Россия
16:46 02.09.2022
 
Губернатор Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету"

Губернатор Гладков открыл фестиваль ландшафтного дизайна "Белгород в цвету"

© Фото : сайт Губернатора и Правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл фестиваль Белгород в цвету - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : сайт Губернатора и Правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету"
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл второй фестиваль "Белгород в цвету", в программе которого конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов и другие зрелищные мероприятия, а также высадка в городе порядка 70 тысяч растений, сообщила пресс-служба правительства региона.
Тема праздника - "Сады России. Время процветать!". Второй ежегодный фестиваль продлится с пятницы по воскресенье. В программе 2022 года - конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов, фестиваль исторической реконструкции, концерты, фольклорные и музыкальные вечера, интерактивные конкурсы. Участниками праздника стали более 200 творческих коллективов со всей России.
© Фото : сайт Губернатора и Правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл фестиваль Белгород в цвету - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : сайт Губернатора и Правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету"
Губернатор Белгородской области считает очень важным проведение фестиваля именно сейчас. По его словам, проект востребован среди горожан именно сегодня, "когда идет специальная военная операция, когда звучат взрывы, когда очень непросто на нашей границе".
"И вот это действо, которое позволяет увидеть близких, знакомых и незнакомых людей, почувствовать плечо человека. Мы видим, что мы не одни, и мы видим, что мы сильны как никогда. И со всей бедой мы справимся, поэтому спасибо вам, что вы сопереживаете, что вы вместе, что мы все объединились и пришли на такое прекрасное событие, как праздник цветов, праздник жизни, праздник гармонии", — сказал Гладков, открывая фестиваль.
Он также выразил благодарность всем, кто подготовил праздник, кто помог принести красоту и радость в душу каждого человека. После торжественного открытия глава региона лично ознакомился с детскими, студенческими и профессиональными конкурсными ландшафтными работами, подготовленными специально для участия в фестивале. Вместе с прославленными спортсменками и почетными гостями проекта Анастасией Мыскиной и Светланой Хоркиной губернатор обошёл все площадки фестиваля.
В 2021 году "Белгород в цвету" стал главным культурно-развлекательным событием в регионе. На первом фестивале высадили более 60 тысяч цветов. Организаторы обещают удивить белгородцев в этом году новыми решениями и композициями. Всего планируется высадить порядка 70 тысяч растений.
Фестиваль Белгород в цвету - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября 2021, 17:31Белгородская область
Гладков: фестиваль "Белгород в цвету" в будущем охватит всю область
 
Белгородская областьБелгородская областьОбществоВячеслав ГладковАнастасия МыскинаСветлана ХоркинаРоссия
 
 
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