https://ria.ru/20220902/belgorod-1814077390.html

Губернатор Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету"

Губернатор Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету" - РИА Новости, 02.09.2022

Губернатор Гладков открыл фестиваль "Белгород в цвету"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл второй фестиваль "Белгород в цвету", в программе которого конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:46

2022-09-02T16:46

2022-09-02T16:46

белгородская область

белгородская область

общество

вячеслав гладков

анастасия мыскина

светлана хоркина

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БЕЛГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл второй фестиваль "Белгород в цвету", в программе которого конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов и другие зрелищные мероприятия, а также высадка в городе порядка 70 тысяч растений, сообщила пресс-служба правительства региона.Тема праздника - "Сады России. Время процветать!". Второй ежегодный фестиваль продлится с пятницы по воскресенье. В программе 2022 года - конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов, фестиваль исторической реконструкции, концерты, фольклорные и музыкальные вечера, интерактивные конкурсы. Участниками праздника стали более 200 творческих коллективов со всей России.Губернатор Белгородской области считает очень важным проведение фестиваля именно сейчас. По его словам, проект востребован среди горожан именно сегодня, "когда идет специальная военная операция, когда звучат взрывы, когда очень непросто на нашей границе"."И вот это действо, которое позволяет увидеть близких, знакомых и незнакомых людей, почувствовать плечо человека. Мы видим, что мы не одни, и мы видим, что мы сильны как никогда. И со всей бедой мы справимся, поэтому спасибо вам, что вы сопереживаете, что вы вместе, что мы все объединились и пришли на такое прекрасное событие, как праздник цветов, праздник жизни, праздник гармонии", — сказал Гладков, открывая фестиваль.Он также выразил благодарность всем, кто подготовил праздник, кто помог принести красоту и радость в душу каждого человека. После торжественного открытия глава региона лично ознакомился с детскими, студенческими и профессиональными конкурсными ландшафтными работами, подготовленными специально для участия в фестивале. Вместе с прославленными спортсменками и почетными гостями проекта Анастасией Мыскиной и Светланой Хоркиной губернатор обошёл все площадки фестиваля.В 2021 году "Белгород в цвету" стал главным культурно-развлекательным событием в регионе. На первом фестивале высадили более 60 тысяч цветов. Организаторы обещают удивить белгородцев в этом году новыми решениями и композициями. Всего планируется высадить порядка 70 тысяч растений.

https://ria.ru/20210910/festival-1749571919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, общество, вячеслав гладков, анастасия мыскина, светлана хоркина, россия