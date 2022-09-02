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Азаров принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев" - РИА Новости, 02.09.2022
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Азаров принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев"
Азаров принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев" - РИА Новости, 02.09.2022
Азаров принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:27
2022-09-02T22:23
общество
дмитрий азаров
донбасс
самара
самарская область
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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев", сообщает пресс-служба правительства региона."В пятницу, 2 сентября, в Самаре на площади Славы открылась уникальная фотовыставка "Жены героев", посвященная женщинам, чьи супруги посвятили свою жизнь служению и защите Родины. Вместе с женами военнослужащих, военными, ветеранами, воспитанниками молодежных патриотических объединений, активными земляками старт работе выставки дал губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, проект "Жены героев" создан женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова. На фотовыставке представлены 50 портретов жен военнослужащих Самарской области, которые запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмами героинь, которые потрясает своей силой духа, волей, стойкостью, самоотверженностью, искренней любовью к мужьям.Дата открытия фотовыставки была приурочена ко Дню окончания Второй мировой войны, а также 79-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что выставка еще раз напомнит всем жителям Самарской области, что такое защищать Родину и быть истинным патриотом. "Этот проект, наполненный любовью, верностью, заботой, напитан истинным патриотизмом. Все наши парни, которые сегодня отстаивают интересы нашего государства, защищают саму жизнь на Донбассе, борются с нацизмом, как их деды и прадеды, - все они герои. И те пронзительные строки, которые жены посвятили своим мужьям, проникают в самое сердце. И эта фотовыставка еще раз говорит о том, как же важно хранить верность, хранить уверенность в том, что победа будет за нами", - цитирует Азарова пресс-служба.Дмитрий Азаров отметил, что сегодня жители Самарской области активно принимают участие в оказании помощи братскому Донбассу и его всем его защитникам. "Я благодарен землякам за то, что они откликнулись и включились в оказание помощи нашей доблестной армии и мужественному народу Донбасса", - приводит слова Азарова пресс-служба.В течение двух недель фотовыставка будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади. Далее передвижная выставка отправится сначала в выставочную галерею, где будет приурочена к акции "Посылка солдату", а затем – в выставочный зал Дома офицеров Самарского гарнизона. В дальнейшем площадками проведения уникальной выставки станут локации муниципальных образований Самарской области. В перспективе планируется организовать выставку в онлайн-режиме, чтобы объединить жен военнослужащих всей страны.
https://ria.ru/20220830/futbol-1813258195.html
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общество, дмитрий азаров, донбасс, самара, самарская область
Общество, Дмитрий Азаров, Донбасс, Самара, Самарская область
21:27 02.09.2022 (обновлено: 22:23 02.09.2022)
 
Азаров принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев"

Самарский губернатор Азаров принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев"

© правительство Самарской областиСамарский губернатор принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев"
Самарский губернатор принял участие в открытии фотовыставки Жены героев
© правительство Самарской области
Самарский губернатор принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев"
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев", сообщает пресс-служба правительства региона.
"В пятницу, 2 сентября, в Самаре на площади Славы открылась уникальная фотовыставка "Жены героев", посвященная женщинам, чьи супруги посвятили свою жизнь служению и защите Родины. Вместе с женами военнослужащих, военными, ветеранами, воспитанниками молодежных патриотических объединений, активными земляками старт работе выставки дал губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, проект "Жены героев" создан женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова. На фотовыставке представлены 50 портретов жен военнослужащих Самарской области, которые запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмами героинь, которые потрясает своей силой духа, волей, стойкостью, самоотверженностью, искренней любовью к мужьям.
Дата открытия фотовыставки была приурочена ко Дню окончания Второй мировой войны, а также 79-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что выставка еще раз напомнит всем жителям Самарской области, что такое защищать Родину и быть истинным патриотом. "Этот проект, наполненный любовью, верностью, заботой, напитан истинным патриотизмом. Все наши парни, которые сегодня отстаивают интересы нашего государства, защищают саму жизнь на Донбассе, борются с нацизмом, как их деды и прадеды, - все они герои. И те пронзительные строки, которые жены посвятили своим мужьям, проникают в самое сердце. И эта фотовыставка еще раз говорит о том, как же важно хранить верность, хранить уверенность в том, что победа будет за нами", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Дмитрий Азаров отметил, что сегодня жители Самарской области активно принимают участие в оказании помощи братскому Донбассу и его всем его защитникам. "Я благодарен землякам за то, что они откликнулись и включились в оказание помощи нашей доблестной армии и мужественному народу Донбасса", - приводит слова Азарова пресс-служба.
В течение двух недель фотовыставка будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади. Далее передвижная выставка отправится сначала в выставочную галерею, где будет приурочена к акции "Посылка солдату", а затем – в выставочный зал Дома офицеров Самарского гарнизона. В дальнейшем площадками проведения уникальной выставки станут локации муниципальных образований Самарской области. В перспективе планируется организовать выставку в онлайн-режиме, чтобы объединить жен военнослужащих всей страны.
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