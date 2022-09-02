https://ria.ru/20220902/aviatsiya-1814038462.html

ВС России сбили в Херсонской области три украинских самолета

ВС России сбили в Херсонской области три украинских самолета - РИА Новости, 02.09.2022

ВС России сбили в Херсонской области три украинских самолета

Украинский истребитель МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM, сбит в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:06

2022-09-02T15:06

2022-09-02T15:16

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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херсонская область

миг-29

су-25

украина

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский истребитель МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM, сбит в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет "HARM", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220830/vsu-1813114417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, херсонская область , миг-29, су-25, украина, россия