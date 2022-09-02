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ВС России сбили в Херсонской области три украинских самолета
ВС России сбили в Херсонской области три украинских самолета - РИА Новости, 02.09.2022
ВС России сбили в Херсонской области три украинских самолета
Украинский истребитель МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM, сбит в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:06
2022-09-02T15:06
2022-09-02T15:16
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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херсонская область
миг-29
су-25
украина
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский истребитель МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM, сбит в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет "HARM", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, херсонская область , миг-29, су-25, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Херсонская область , МиГ-29, Су-25, Украина, Россия
15:06 02.09.2022 (обновлено: 15:16 02.09.2022)
ВС России сбили в Херсонской области три украинских самолета
Минобороны: ВС России сбили в Херсонской области два украинских Су-25 и один МиГ-29