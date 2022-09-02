https://ria.ru/20220902/aviatsiya-1813978478.html
В России создадут тренажер палубной авиации с электромагнитной катапультой
В России создадут тренажер палубной авиации с электромагнитной катапультой - РИА Новости, 02.09.2022
В России создадут тренажер палубной авиации с электромагнитной катапультой
Новый наземный учебно-тренировочный комплекс морской авиации для испытания палубных летательных аппаратов, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:34
2022-09-02T12:34
2022-09-02T13:36
новое оружие россии
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новый наземный учебно-тренировочный комплекс морской авиации для испытания палубных летательных аппаратов, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт разрабатывается в России в рамках опытно-конструкторской работы, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России."Следующий вопрос повестки совещания касается выполнения опытно-конструкторской работы по созданию наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса морской авиации. Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт", - заявил Шойгу.Кроме того, новый комплекс позволит переучивать летчиков и инженерно-технический состава морской авиации на новую авиационную технику.Ранее в России не создавались электромагнитные катапульты для авианосцев.Электромагнитные катапульты для взлета самолетов корабельного базирования используются на новейших американских авианосцах класса "Джеральд Форд". На авианосцах предыдущего поколения ВМС США, как и на французском "Шарль де Голль", используются паровые катапульты. Планируется, что новые китайские авианосцы также будут оснащены электромагнитными катапультами.Российские палубные истребители Су-33 и МиГ-29К взлетают с палубы единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" при помощи трамплина в носовой части корабля. Похожая схема применена на британских авианосцах типа Queen Elizabeth.
https://ria.ru/20210924/avianosets-1751572546.html
https://ria.ru/20220812/vks-1809026390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу
12:34 02.09.2022 (обновлено: 13:36 02.09.2022)
В России создадут тренажер палубной авиации с электромагнитной катапультой
Шойгу: в России создадут тренажер палубной авиации с электромагнитной катапультой
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новый наземный учебно-тренировочный комплекс морской авиации для испытания палубных летательных аппаратов, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт разрабатывается в России в рамках опытно-конструкторской работы, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России.
"Следующий вопрос повестки совещания касается выполнения опытно-конструкторской работы по созданию наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса морской авиации. Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт", - заявил Шойгу.
Кроме того, новый комплекс позволит переучивать летчиков и инженерно-технический состава морской авиации на новую авиационную технику.
Ранее в России
не создавались электромагнитные катапульты для авианосцев.
Электромагнитные катапульты для взлета самолетов корабельного базирования используются на новейших американских авианосцах класса "Джеральд Форд". На авианосцах предыдущего поколения ВМС США, как и на французском "Шарль де Голль", используются паровые катапульты. Планируется, что новые китайские авианосцы также будут оснащены электромагнитными катапультами.
Российские палубные истребители Су-33
и МиГ-29К
взлетают с палубы единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов"
при помощи трамплина в носовой части корабля. Похожая схема применена на британских авианосцах типа Queen Elizabeth.