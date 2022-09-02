https://ria.ru/20220902/aviatsiya-1813978478.html

В России создадут тренажер палубной авиации с электромагнитной катапультой

В России создадут тренажер палубной авиации с электромагнитной катапультой - РИА Новости, 02.09.2022

В России создадут тренажер палубной авиации с электромагнитной катапультой

Новый наземный учебно-тренировочный комплекс морской авиации для испытания палубных летательных аппаратов, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:34

2022-09-02T12:34

2022-09-02T13:36

новое оружие россии

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новый наземный учебно-тренировочный комплекс морской авиации для испытания палубных летательных аппаратов, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт разрабатывается в России в рамках опытно-конструкторской работы, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России."Следующий вопрос повестки совещания касается выполнения опытно-конструкторской работы по созданию наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса морской авиации. Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт", - заявил Шойгу.Кроме того, новый комплекс позволит переучивать летчиков и инженерно-технический состава морской авиации на новую авиационную технику.Ранее в России не создавались электромагнитные катапульты для авианосцев.Электромагнитные катапульты для взлета самолетов корабельного базирования используются на новейших американских авианосцах класса "Джеральд Форд". На авианосцах предыдущего поколения ВМС США, как и на французском "Шарль де Голль", используются паровые катапульты. Планируется, что новые китайские авианосцы также будут оснащены электромагнитными катапультами.Российские палубные истребители Су-33 и МиГ-29К взлетают с палубы единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" при помощи трамплина в носовой части корабля. Похожая схема применена на британских авианосцах типа Queen Elizabeth.

https://ria.ru/20210924/avianosets-1751572546.html

https://ria.ru/20220812/vks-1809026390.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу