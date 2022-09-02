https://ria.ru/20220902/artemida-1-1814085248.html

В НАСА сообщили о готовности миссии "Артемида-1" к запуску на орбиту Луны

В НАСА сообщили о готовности миссии "Артемида-1" к запуску на орбиту Луны - РИА Новости, 02.09.2022

В НАСА сообщили о готовности миссии "Артемида-1" к запуску на орбиту Луны

Беспилотная миссия корабля Orion на орбиту Луны готова к старту в субботу, сообщило НАСА. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:05

2022-09-02T17:05

2022-09-02T17:06

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Беспилотная миссия корабля Orion на орбиту Луны готова к старту в субботу, сообщило НАСА."Мы готовы к запуску в 14:17", - сказал представитель НАСА Джереми Парсонс, напомнив, что "окно" запуска рассчитано на два часа. По его словам, вся подготовка к старту идет по расписанию, все системы работают штатно.В понедельник, 29 августа, старт новейшей ракеты-носителя SLS с кораблем Orion был отменен по техническим причинам. Специалисты обнаружили ряд проблем в системе охлаждения одного из двигателей ракеты-носителя и решили отменить старт. Предстоящий полет - первый испытательный рейс сверхмощной ракеты-носителя и космического корабля, который предназначен для будущих пилотируемых полетов на Луну и в далекий космос. Как ракета-носитель, так и космический корабль создаются НАСА с многолетними задержками и многократным превышением бюджета.В НАСА сообщили, что вероятность неблагоприятной погоды во время старта составляет 40%, однако специалисты не опасаются, что погода может стать причиной отмены полета в субботу. В случае отмены старта в субботу новая попытка будет возможна не раньше понедельника, 5 сентября.В случае успешного старта в субботу миссия "Артемида-1" продлится 37 дней. Корабль Orion совершит полет на орбиту Луны, затем вернется на Землю и приводнится в Тихом океане 11 октября. На борту корабля в испытательный полет отправятся три антропоморфных манекена, оснащенных датчиками для испытания нагрузки, которую в будущем будет испытывать экипаж.

https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html

https://ria.ru/20220704/luna-1800051378.html

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