https://ria.ru/20220902/animatsiya-1813938594.html
В Чувашии создадут анимационный кластер
В Чувашии создадут анимационный кластер - РИА Новости, 02.09.2022
В Чувашии создадут анимационный кластер
Анимационный кластер "Чувашмультфильм" создадут в Чувашии, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:20
2022-09-02T11:20
2022-09-02T11:33
культура
новости культуры
президентский фонд культурных инициатив
кино и сериалы
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Анимационный кластер "Чувашмультфильм" создадут в Чувашии, сообщила пресс-служба главы республики.Проект стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив в области культуры, искусства и креативных индустрий.Кластер создается по инициативе АНО "Чувашмультфильм". На средства гранта обустроят и запустят профессиональную мультстудию. Там будут проводить курсы для специалистов по анимации и учителей. Еще на базе кластера появится мультишкола, где будут идти занятия по графическому дизайну, сценарному мастерству, озвучанию и анимации.Ученики и резиденты кластера займутся популяризацией местной культуры — они создадут мультфильмы, отражающие национальную идентичность и наследие Чувашии.
https://ria.ru/20220827/kino-1812482279.html
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, президентский фонд культурных инициатив, кино и сериалы, чувашская республика (чувашия)
Культура, Новости культуры, Президентский фонд культурных инициатив, Кино и сериалы, Чувашская Республика (Чувашия)
11:20 02.09.2022 (обновлено: 11:33 02.09.2022)
В Чувашии создадут анимационный кластер
В Чувашии создадут анимационный кластер с мультишколой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Анимационный кластер "Чувашмультфильм" создадут в Чувашии, сообщила пресс-служба главы республики.
Проект стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив в области культуры, искусства и креативных индустрий.
Кластер создается по инициативе АНО "Чувашмультфильм". На средства гранта обустроят и запустят профессиональную мультстудию. Там будут проводить курсы для специалистов по анимации и учителей.
Еще на базе кластера появится мультишкола, где будут идти занятия по графическому дизайну, сценарному мастерству, озвучанию и анимации.
Ученики и резиденты кластера займутся популяризацией местной культуры — они создадут мультфильмы, отражающие национальную идентичность и наследие Чувашии.