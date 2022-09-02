https://ria.ru/20220902/animatsiya-1813938594.html

В Чувашии создадут анимационный кластер

В Чувашии создадут анимационный кластер - РИА Новости, 02.09.2022

В Чувашии создадут анимационный кластер

Анимационный кластер "Чувашмультфильм" создадут в Чувашии, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:20

2022-09-02T11:20

2022-09-02T11:33

культура

новости культуры

президентский фонд культурных инициатив

кино и сериалы

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Анимационный кластер "Чувашмультфильм" создадут в Чувашии, сообщила пресс-служба главы республики.Проект стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив в области культуры, искусства и креативных индустрий.Кластер создается по инициативе АНО "Чувашмультфильм". На средства гранта обустроят и запустят профессиональную мультстудию. Там будут проводить курсы для специалистов по анимации и учителей. Еще на базе кластера появится мультишкола, где будут идти занятия по графическому дизайну, сценарному мастерству, озвучанию и анимации.Ученики и резиденты кластера займутся популяризацией местной культуры — они создадут мультфильмы, отражающие национальную идентичность и наследие Чувашии.

https://ria.ru/20220827/kino-1812482279.html

чувашская республика (чувашия)

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, президентский фонд культурных инициатив, кино и сериалы, чувашская республика (чувашия)