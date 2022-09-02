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В Чувашии создадут анимационный кластер - РИА Новости, 02.09.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220902/animatsiya-1813938594.html
В Чувашии создадут анимационный кластер
В Чувашии создадут анимационный кластер - РИА Новости, 02.09.2022
В Чувашии создадут анимационный кластер
Анимационный кластер "Чувашмультфильм" создадут в Чувашии, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:20
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культура
новости культуры
президентский фонд культурных инициатив
кино и сериалы
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Анимационный кластер "Чувашмультфильм" создадут в Чувашии, сообщила пресс-служба главы республики.Проект стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив в области культуры, искусства и креативных индустрий.Кластер создается по инициативе АНО "Чувашмультфильм". На средства гранта обустроят и запустят профессиональную мультстудию. Там будут проводить курсы для специалистов по анимации и учителей. Еще на базе кластера появится мультишкола, где будут идти занятия по графическому дизайну, сценарному мастерству, озвучанию и анимации.Ученики и резиденты кластера займутся популяризацией местной культуры — они создадут мультфильмы, отражающие национальную идентичность и наследие Чувашии.
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новости культуры, президентский фонд культурных инициатив, кино и сериалы, чувашская республика (чувашия)
Культура, Новости культуры, Президентский фонд культурных инициатив, Кино и сериалы, Чувашская Республика (Чувашия)
11:20 02.09.2022 (обновлено: 11:33 02.09.2022)
 
В Чувашии создадут анимационный кластер

В Чувашии создадут анимационный кластер с мультишколой

© Фото : Минцифры ЧувашииЛоготип анимационного кластера "Чувашмультфильм"
Логотип анимационного кластера Чувашмультфильм - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Минцифры Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Анимационный кластер "Чувашмультфильм" создадут в Чувашии, сообщила пресс-служба главы республики.
Проект стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив в области культуры, искусства и креативных индустрий.
Кластер создается по инициативе АНО "Чувашмультфильм". На средства гранта обустроят и запустят профессиональную мультстудию. Там будут проводить курсы для специалистов по анимации и учителей.
Еще на базе кластера появится мультишкола, где будут идти занятия по графическому дизайну, сценарному мастерству, озвучанию и анимации.
Ученики и резиденты кластера займутся популяризацией местной культуры — они создадут мультфильмы, отражающие национальную идентичность и наследие Чувашии.
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КультураНовости культурыПрезидентский фонд культурных инициативКино и сериалыЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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