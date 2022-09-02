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На Запорожской АЭС работает только один энергоблок - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/aes-1814012280.html
На Запорожской АЭС работает только один энергоблок
На Запорожской АЭС работает только один энергоблок - РИА Новости, 02.09.2022
На Запорожской АЭС работает только один энергоблок
Один энергоблок остается в работе в пятницу на Запорожской АЭС, выдавая 60% мощности, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:58
2022-09-02T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
украина
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Один энергоблок остается в работе в пятницу на Запорожской АЭС, выдавая 60% мощности, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В работе один энергоблок, на 60% мощности", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Пятый энергоблок Запорожской АЭС после начала обстрела станции утром в четверг был остановлен из-за обрывов линий выдачи мощности, сообщили ранее власти.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на АЭС 6 энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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энергодар
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в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, украина, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:58 02.09.2022
 
На Запорожской АЭС работает только один энергоблок

Глава Запорожской ВГА Балицкий: работает только один энергоблок на 60 процентов мощности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Один энергоблок остается в работе в пятницу на Запорожской АЭС, выдавая 60% мощности, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"В работе один энергоблок, на 60% мощности", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Пятый энергоблок Запорожской АЭС после начала обстрела станции утром в четверг был остановлен из-за обрывов линий выдачи мощности, сообщили ранее власти.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на АЭС 6 энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаЕвгений БалицкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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