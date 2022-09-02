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В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 02.09.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220902/aeroport-1814014909.html
В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 02.09.2022
В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
В Оренбурге после четырехмесячного капремонта открыта взлетно-посадочная полоса международного аэропорта им. Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:04
2022-09-02T14:04
оренбургская область
денис паслер
аэропорт
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ОРЕНБУРГ, 2 сен- РИА Новости. В Оренбурге после четырехмесячного капремонта открыта взлетно-посадочная полоса международного аэропорта им. Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Реконструкция аэродромного комплекса как объекта федеральной собственности была предусмотрена в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.Для этого из федерального бюджета было выделено 2,2 миллиарда рублей. Реконструкцию провели в максимально сжатые сроки." Искренне благодарен правительству и министерству транспорта за поддержку и решение провести реконструкцию полосы. Понимаю, что в этом году с точки зрения перелетов были неудобства, но безопасность и надежность превыше всего. Огромная работа завершена в срок. Я хочу сказать слова благодарности всем, в первую очередь - строителям. Мы будем добавлять новые маршруты авиасообщения. Весной приступим к строительству нового терминала", - сказал губернатор региона Денис Паслер.
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денис паслер, аэропорт
Оренбургская область, Денис Паслер, Аэропорт
14:04 02.09.2022
 

В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиВ Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 2 сен- РИА Новости. В Оренбурге после четырехмесячного капремонта открыта взлетно-посадочная полоса международного аэропорта им. Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Реконструкция аэродромного комплекса как объекта федеральной собственности была предусмотрена в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиВ Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
Для этого из федерального бюджета было выделено 2,2 миллиарда рублей. Реконструкцию провели в максимально сжатые сроки.
" Искренне благодарен правительству и министерству транспорта за поддержку и решение провести реконструкцию полосы. Понимаю, что в этом году с точки зрения перелетов были неудобства, но безопасность и надежность превыше всего. Огромная работа завершена в срок. Я хочу сказать слова благодарности всем, в первую очередь - строителям. Мы будем добавлять новые маршруты авиасообщения. Весной приступим к строительству нового терминала", - сказал губернатор региона Денис Паслер.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиВ Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
 
Оренбургская областьДенис ПаслерАэропорт
 
 
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