В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиВ Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 2 сен- РИА Новости. В Оренбурге после четырехмесячного капремонта открыта взлетно-посадочная полоса международного аэропорта им. Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Реконструкция аэродромного комплекса как объекта федеральной собственности была предусмотрена в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиВ Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
Для этого из федерального бюджета было выделено 2,2 миллиарда рублей. Реконструкцию провели в максимально сжатые сроки.
" Искренне благодарен правительству и министерству транспорта за поддержку и решение провести реконструкцию полосы. Понимаю, что в этом году с точки зрения перелетов были неудобства, но безопасность и надежность превыше всего. Огромная работа завершена в срок. Я хочу сказать слова благодарности всем, в первую очередь - строителям. Мы будем добавлять новые маршруты авиасообщения. Весной приступим к строительству нового терминала", - сказал губернатор региона Денис Паслер.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиВ Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина