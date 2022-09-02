https://ria.ru/20220902/aeroport-1814014909.html

В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина

В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 02.09.2022

В Оренбурге ввели в строй после ремонта ВПП аэропорта им. Ю.А. Гагарина

В Оренбурге после четырехмесячного капремонта открыта взлетно-посадочная полоса международного аэропорта им. Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:04

2022-09-02T14:04

2022-09-02T14:04

оренбургская область

денис паслер

аэропорт

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ОРЕНБУРГ, 2 сен- РИА Новости. В Оренбурге после четырехмесячного капремонта открыта взлетно-посадочная полоса международного аэропорта им. Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Реконструкция аэродромного комплекса как объекта федеральной собственности была предусмотрена в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.Для этого из федерального бюджета было выделено 2,2 миллиарда рублей. Реконструкцию провели в максимально сжатые сроки." Искренне благодарен правительству и министерству транспорта за поддержку и решение провести реконструкцию полосы. Понимаю, что в этом году с точки зрения перелетов были неудобства, но безопасность и надежность превыше всего. Огромная работа завершена в срок. Я хочу сказать слова благодарности всем, в первую очередь - строителям. Мы будем добавлять новые маршруты авиасообщения. Весной приступим к строительству нового терминала", - сказал губернатор региона Денис Паслер.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, аэропорт