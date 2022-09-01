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Семья задержанного в Польше испанского журналиста намерена обратиться в ООН - РИА Новости, 01.09.2022
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Семья задержанного в Польше испанского журналиста намерена обратиться в ООН
Семья задержанного в Польше испанского журналиста намерена обратиться в ООН - РИА Новости, 01.09.2022
Семья задержанного в Польше испанского журналиста намерена обратиться в ООН
Родственники и адвокат задержанного в Польше по обвинению в шпионаже испанского журналиста с гражданством РФ и Испании Пабло Гонсалеса обвиняют Мадрид в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:16
2022-09-01T14:16
в мире
польша
испания
россия
главное разведывательное управление рф
оон
станислав жарин
красный крест
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Родственники и адвокат задержанного в Польше по обвинению в шпионаже испанского журналиста с гражданством РФ и Испании Пабло Гонсалеса обвиняют Мадрид в бездействии, намерены обратиться в ООН и Красный Крест, пишет газета Pais.Имеющего двойное гражданство Испании и РФ Гонсалеса задержали в начале марта в Польше. Его обвиняют в шпионаже. Гонсалес сотрудничал с испанской газетой Público, для которой писал из Польши про ситуацию с украинскими беженцами. Ряд испанских и международных журналистских организаций осудили задержание и потребовали немедленно освободить Гонсалеса. В августе его предварительное заключение продлили еще на три месяца.Как пишет Pais, семья журналиста и его адвокат Гонсало Бойе требуют более активного участия испанского правительства и даже хотят передать дело в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. Как заявил Бойе, также они намерены "обратиться в Красный Крест, чтобы с ним обращались как с военнопленным".Посольство Испании в Варшаве утверждает, что принимает "надлежащие меры" после того, как узнало о задержании Гонсалеса. Там добавили, что испанский консул посещал журналиста четыре раза. Во время этих визитов Гонсалесу порекомендовали нанять местного адвоката.Как утверждает Бойе, правительство Испании "не сделало ничего" для помощи журналисту.Пабло Гонсалес родился в Москве и очень хорошо владеет русским языком. Как пишет Pais, его отец до сих пор проживает в российской столице и ежемесячно отправляет сыну 350 евро. Как утверждает жена журналиста Оиана Гойриена, эти деньги получены от сдачи в аренду недвижимости бабушки Гонсалеса в Москве. По данным издания, польские же власти рассматривают это как доказательство того, что журналист "работает на РФ" и предъявили квитанции о денежных переводах новому польскому адвокату Гонсалеса.Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщая о его задержании, назвал Гонзалеса агентом военной разведки РФ (ГРУ).
https://ria.ru/20220831/pomosch-1813531119.html
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в мире, польша, испания, россия, главное разведывательное управление рф, оон, станислав жарин, красный крест
В мире, Польша, Испания, Россия, Главное разведывательное управление РФ, ООН, Станислав Жарин, Красный Крест
14:16 01.09.2022
 
Семья задержанного в Польше испанского журналиста намерена обратиться в ООН

El Pais: семья задержанного в Польше испанского журналиста намерена обратиться в ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Родственники и адвокат задержанного в Польше по обвинению в шпионаже испанского журналиста с гражданством РФ и Испании Пабло Гонсалеса обвиняют Мадрид в бездействии, намерены обратиться в ООН и Красный Крест, пишет газета Pais.
Имеющего двойное гражданство Испании и РФ Гонсалеса задержали в начале марта в Польше. Его обвиняют в шпионаже. Гонсалес сотрудничал с испанской газетой Público, для которой писал из Польши про ситуацию с украинскими беженцами. Ряд испанских и международных журналистских организаций осудили задержание и потребовали немедленно освободить Гонсалеса. В августе его предварительное заключение продлили еще на три месяца.
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Как пишет Pais, семья журналиста и его адвокат Гонсало Бойе требуют более активного участия испанского правительства и даже хотят передать дело в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. Как заявил Бойе, также они намерены "обратиться в Красный Крест, чтобы с ним обращались как с военнопленным".
Посольство Испании в Варшаве утверждает, что принимает "надлежащие меры" после того, как узнало о задержании Гонсалеса. Там добавили, что испанский консул посещал журналиста четыре раза. Во время этих визитов Гонсалесу порекомендовали нанять местного адвоката.
Как утверждает Бойе, правительство Испании "не сделало ничего" для помощи журналисту.
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Пабло Гонсалес родился в Москве и очень хорошо владеет русским языком. Как пишет Pais, его отец до сих пор проживает в российской столице и ежемесячно отправляет сыну 350 евро. Как утверждает жена журналиста Оиана Гойриена, эти деньги получены от сдачи в аренду недвижимости бабушки Гонсалеса в Москве. По данным издания, польские же власти рассматривают это как доказательство того, что журналист "работает на РФ" и предъявили квитанции о денежных переводах новому польскому адвокату Гонсалеса.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщая о его задержании, назвал Гонзалеса агентом военной разведки РФ (ГРУ).
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В миреПольшаИспанияРоссияГлавное разведывательное управление РФООНСтанислав ЖаринКрасный Крест
 
 
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