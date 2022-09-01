https://ria.ru/20220901/zemletryasenie-1813708808.html

На Кубани произошло землетрясение

На Кубани произошло землетрясение - РИА Новости, 01.09.2022

На Кубани произошло землетрясение

Европейско-Средиземноморский сейсмический центр зарегистрировал в четверг утром подземные толчки магнитудой 3,7 балла на глубине десяти километров под... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:31

2022-09-01T13:31

2022-09-01T13:31

землетрясение

происшествия

новороссийск

краснодарский край

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КРАСНОДАР, 1 сен – РИА Новости. Европейско-Средиземноморский сейсмический центр зарегистрировал в четверг утром подземные толчки магнитудой 3,7 балла на глубине десяти километров под Славянском-на-Кубани."12 километров к юго-западу от Славянска-на Кубани. Местное время: 8.14.", - сообщается в сводке сейсмоцентра.Также отмечается близость эпицентра к Новороссийску – 56 километров к северо-западу от города-героя."Мы живем в сейсмически опасном регионе. Это значит, что здесь происходят подвижки литосферных плит. И, не вдаваясь в сложные физические процессы и термины, могу сказать, что слабые землетрясения в местах разломов, которые есть на Кубани – норма", - указывали ранее в МЧС на сейсмическую особенность Краснодарского края.В июне сейсмостанция в Анапе также зафиксировала в Черном море на глубине 10 километров в 50 километрах от берега подземные толчки магнитудой 4 балла.

https://ria.ru/20220830/zemletryasenie-1813048404.html

https://ria.ru/20220901/ebeko-1813661279.html

новороссийск

краснодарский край

анапа

россия

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Владимир Лаврентьев

землетрясение, происшествия, новороссийск, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия