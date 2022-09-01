https://ria.ru/20220901/zemletryasenie-1813708808.html
На Кубани произошло землетрясение
На Кубани произошло землетрясение - РИА Новости, 01.09.2022
На Кубани произошло землетрясение
Европейско-Средиземноморский сейсмический центр зарегистрировал в четверг утром подземные толчки магнитудой 3,7 балла на глубине десяти километров под... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:31
2022-09-01T13:31
2022-09-01T13:31
землетрясение
происшествия
новороссийск
краснодарский край
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОДАР, 1 сен – РИА Новости. Европейско-Средиземноморский сейсмический центр зарегистрировал в четверг утром подземные толчки магнитудой 3,7 балла на глубине десяти километров под Славянском-на-Кубани."12 километров к юго-западу от Славянска-на Кубани. Местное время: 8.14.", - сообщается в сводке сейсмоцентра.Также отмечается близость эпицентра к Новороссийску – 56 километров к северо-западу от города-героя."Мы живем в сейсмически опасном регионе. Это значит, что здесь происходят подвижки литосферных плит. И, не вдаваясь в сложные физические процессы и термины, могу сказать, что слабые землетрясения в местах разломов, которые есть на Кубани – норма", - указывали ранее в МЧС на сейсмическую особенность Краснодарского края.В июне сейсмостанция в Анапе также зафиксировала в Черном море на глубине 10 километров в 50 километрах от берега подземные толчки магнитудой 4 балла.
https://ria.ru/20220830/zemletryasenie-1813048404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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землетрясение, происшествия, новороссийск, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Землетрясение, Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Кубани произошло землетрясение
В Краснодарском крае рядом со Славянском-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7