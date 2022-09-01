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Премьер Эстонии призвала к общеевропейскому визовому запрету для россиян - РИА Новости, 01.09.2022
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Туризм
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Премьер Эстонии призвала к общеевропейскому визовому запрету для россиян
Премьер Эстонии призвала к общеевропейскому визовому запрету для россиян - РИА Новости, 01.09.2022
Премьер Эстонии призвала к общеевропейскому визовому запрету для россиян
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в четверг, что необходимо ввести общеевропейский визовый запрет для граждан России. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:35
2022-09-01T15:37
туризм
в мире
мария захарова
россия
эстония
прага
евросоюз
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в четверг, что необходимо ввести общеевропейский визовый запрет для граждан России.Главы МИД стран Евросоюза 31 августа на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим."Я рада, что хотя бы это решение было достигнуто, но этого недостаточно. Мы продолжим работать над тем, чтобы добиться общеевропейского решения по запрету на выдачу виз гражданам России. Это решение необходимо для обеспечения безопасности", - сказала Каллас на пресс-конференции в Таллине.Она в очередной раз подчеркнула, что "путешествия - это привилегия, а не право" и подтвердила, что Эстония и другие страны, имеющими границу с Россией, рассматривают возможность введения запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне, а также ограничения пересечения границы россиянами, имеющих визы других стран ЕС.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
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в мире, мария захарова, россия, эстония, прага, евросоюз, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Мария Захарова, Россия, Эстония, Прага, Евросоюз, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
15:35 01.09.2022 (обновлено: 15:37 01.09.2022)
 
Премьер Эстонии призвала к общеевропейскому визовому запрету для россиян

Премьер Эстонии Каллас: необходимо ввести общеевропейский запрет на визы для россиян

© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкФлаги Эстонии и Евросоюза
Флаги Эстонии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Киреев
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в четверг, что необходимо ввести общеевропейский визовый запрет для граждан России.
Главы МИД стран Евросоюза 31 августа на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
Инфографика
"Я рада, что хотя бы это решение было достигнуто, но этого недостаточно. Мы продолжим работать над тем, чтобы добиться общеевропейского решения по запрету на выдачу виз гражданам России. Это решение необходимо для обеспечения безопасности", - сказала Каллас на пресс-конференции в Таллине.
Она в очередной раз подчеркнула, что "путешествия - это привилегия, а не право" и подтвердила, что Эстония и другие страны, имеющими границу с Россией, рассматривают возможность введения запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне, а также ограничения пересечения границы россиянами, имеющих визы других стран ЕС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
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