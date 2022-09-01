https://ria.ru/20220901/zaes-1813807223.html

Главе МАГАТЭ показали карту обстрелов Запорожской АЭС

Главе МАГАТЭ показали карту обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Главе МАГАТЭ показали карту обстрелов Запорожской АЭС

Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси показали карту обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:42

2022-09-01T17:42

2022-09-01T18:05

в мире

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

энергодар

рафаэль гросси

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси показали карту обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС, передаёт корреспондент РИА Новости.На карту не нанесены последствия обстрелов и ударов украинской стороны за 1 сентября, однако их Гросси показали на месте.МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС. Российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа и сотрудники ЗАЭС провели по территории станции делегацию МАГАТЭ.В частности, представитель Росатома показал главе МАГАТЭ неразорванный снаряд украинской РСЗО "Ураган", который не долетел всего несколько десятков метров до хранилища отработанного ядерного топлива и упал в паре сотен метров от четвертого энергоблока ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813798209.html

https://ria.ru/20220901/magate-1813792320.html

энергодар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, энергодар, рафаэль гросси