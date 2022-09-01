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Главе МАГАТЭ показали карту обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Главе МАГАТЭ показали карту обстрелов Запорожской АЭС
Главе МАГАТЭ показали карту обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Главе МАГАТЭ показали карту обстрелов Запорожской АЭС
Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси показали карту обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:42
2022-09-01T18:05
в мире
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
энергодар
рафаэль гросси
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси показали карту обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС, передаёт корреспондент РИА Новости.На карту не нанесены последствия обстрелов и ударов украинской стороны за 1 сентября, однако их Гросси показали на месте.МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС. Российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа и сотрудники ЗАЭС провели по территории станции делегацию МАГАТЭ.В частности, представитель Росатома показал главе МАГАТЭ неразорванный снаряд украинской РСЗО "Ураган", который не долетел всего несколько десятков метров до хранилища отработанного ядерного топлива и упал в паре сотен метров от четвертого энергоблока ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813798209.html
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в мире, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, энергодар, рафаэль гросси
В мире, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Энергодар, Рафаэль Гросси
17:42 01.09.2022 (обновлено: 18:05 01.09.2022)
 
Главе МАГАТЭ показали карту обстрелов Запорожской АЭС

Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси показали карту обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси показали карту обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС, передаёт корреспондент РИА Новости.
На карту не нанесены последствия обстрелов и ударов украинской стороны за 1 сентября, однако их Гросси показали на месте.
Представитель Росатома и миссия МАГАТЭ во время осмотра Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 17:25
МАГАТЭ дало первоначальную оценку состояния Запорожской АЭС
МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС. Российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа и сотрудники ЗАЭС провели по территории станции делегацию МАГАТЭ.
В частности, представитель Росатома показал главе МАГАТЭ неразорванный снаряд украинской РСЗО "Ураган", который не долетел всего несколько десятков метров до хранилища отработанного ядерного топлива и упал в паре сотен метров от четвертого энергоблока ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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В миреМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСЭнергодарРафаэль Гросси
 
 
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