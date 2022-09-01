17:42 01.09.2022 (обновлено: 18:05 01.09.2022)
Главе МАГАТЭ показали карту обстрелов Запорожской АЭС
Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси показали карту обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси показали карту обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС, передаёт корреспондент РИА Новости.
На карту не нанесены последствия обстрелов и ударов украинской стороны за 1 сентября, однако их Гросси показали на месте.
МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС. Российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа и сотрудники ЗАЭС провели по территории станции делегацию МАГАТЭ.
В частности, представитель Росатома показал главе МАГАТЭ неразорванный снаряд украинской РСЗО "Ураган", который не долетел всего несколько десятков метров до хранилища отработанного ядерного топлива и упал в паре сотен метров от четвертого энергоблока ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.