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Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС

Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС

ВС РФ завершают уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС, которые предприняли попытку захватить станцию, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:07

2022-09-01T14:07

2022-09-01T15:22

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВС РФ завершают уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС, которые предприняли попытку захватить станцию, сообщили в Минобороны РФ."В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы", - сказали в ведомстве.В 06.20 на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС высадились диверсионные группы украинских войск численностью до 60 человек. Они были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии.Для уничтожения диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских Вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины