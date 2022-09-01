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Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС
Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС
ВС РФ завершают уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС, которые предприняли попытку захватить станцию, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:07
2022-09-01T14:07
2022-09-01T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВС РФ завершают уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС, которые предприняли попытку захватить станцию, сообщили в Минобороны РФ."В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы", - сказали в ведомстве.В 06.20 на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС высадились диверсионные группы украинских войск численностью до 60 человек. Они были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии.Для уничтожения диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских Вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
14:07 01.09.2022 (обновлено: 15:22 01.09.2022)
Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС
Минобороны России: завершается уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС