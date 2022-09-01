Рейтинг@Mail.ru
Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zaes-1813720471.html
Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС
Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС
ВС РФ завершают уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС, которые предприняли попытку захватить станцию, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:07
2022-09-01T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810288096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf621aedbc3bdd7417f8b722d39ab70e.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВС РФ завершают уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС, которые предприняли попытку захватить станцию, сообщили в Минобороны РФ."В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы", - сказали в ведомстве.В 06.20 на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС высадились диверсионные группы украинских войск численностью до 60 человек. Они были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии.Для уничтожения диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских Вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810288096_191:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_612009b7cf0cfc522b52ce9ece169102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
14:07 01.09.2022 (обновлено: 15:22 01.09.2022)
 
Российские военные завершают уничтожение диверсантов возле Запорожской АЭС

Минобороны России: завершается уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодареы
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодареы - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодареы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВС РФ завершают уничтожение украинских диверсантов возле Запорожской АЭС, которые предприняли попытку захватить станцию, сообщили в Минобороны РФ.
"В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы", - сказали в ведомстве.
В 06.20 на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС высадились диверсионные группы украинских войск численностью до 60 человек. Они были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии.
Для уничтожения диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских Вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 августа, 14:39Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала