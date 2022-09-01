https://ria.ru/20220901/zaes-1813711837.html

В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция

В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция - РИА Новости, 01.09.2022

В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается, на самой станции обстановка спокойная, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:40

2022-09-01T13:40

2022-09-01T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается, на самой станции обстановка спокойная, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. Власти сообщали, что до 40 человек десанта были уничтожены."Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, 47 человек из украинского десанта уничтожены и нейтрализованы, включая трех взятых в плен, 12 блокированы и отсечены от воды и возможности эвакуироваться.При этом, Рогов подчеркнул, что обстановка на самой Запорожской АЭС спокойная, уровень радиации в пределах нормы."Обстановка на Запорожской АЭС спокойная. Уровень радиации в пределах природного фона", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813709908.html

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Екатерина Зайцева

в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область