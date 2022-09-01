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В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция - РИА Новости, 01.09.2022
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В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция
В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция - РИА Новости, 01.09.2022
В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается, на самой станции обстановка спокойная, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:40
2022-09-01T13:40
в мире
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается, на самой станции обстановка спокойная, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. Власти сообщали, что до 40 человек десанта были уничтожены."Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, 47 человек из украинского десанта уничтожены и нейтрализованы, включая трех взятых в плен, 12 блокированы и отсечены от воды и возможности эвакуироваться.При этом, Рогов подчеркнул, что обстановка на самой Запорожской АЭС спокойная, уровень радиации в пределах нормы."Обстановка на Запорожской АЭС спокойная. Уровень радиации в пределах природного фона", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813709908.html
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в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область
В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область
13:40 01.09.2022
 
В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция

В районе ЗАЭС продолжается контртеррористическая операция, обстановка на станции спокойная

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается, на самой станции обстановка спокойная, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. Власти сообщали, что до 40 человек десанта были уничтожены.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 13:36Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти предоставят миссии МАГАТЭ на ЗАЭС данные об обстрелах
"Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, 47 человек из украинского десанта уничтожены и нейтрализованы, включая трех взятых в плен, 12 блокированы и отсечены от воды и возможности эвакуироваться.
При этом, Рогов подчеркнул, что обстановка на самой Запорожской АЭС спокойная, уровень радиации в пределах нормы.
"Обстановка на Запорожской АЭС спокойная. Уровень радиации в пределах природного фона", - сказал Рогов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье перед выездом на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Гросси уверен, что миссия МАГАТЭ в четверг достигнет Запорожской АЭС
 
В миреЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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