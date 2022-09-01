https://ria.ru/20220901/zaes-1813711837.html
В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция
В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция - РИА Новости, 01.09.2022
В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается, на самой станции обстановка спокойная, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:40
2022-09-01T13:40
2022-09-01T13:40
в мире
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f04ee3a1f0aaad7b0f132da5623c0636.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается, на самой станции обстановка спокойная, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС после массированного обстрела города Энергодар. Диверсионные группы были выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. Власти сообщали, что до 40 человек десанта были уничтожены."Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, 47 человек из украинского десанта уничтожены и нейтрализованы, включая трех взятых в плен, 12 блокированы и отсечены от воды и возможности эвакуироваться.При этом, Рогов подчеркнул, что обстановка на самой Запорожской АЭС спокойная, уровень радиации в пределах нормы."Обстановка на Запорожской АЭС спокойная. Уровень радиации в пределах природного фона", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813709908.html
https://ria.ru/20220901/zaes-1813690714.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745130_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_7b02b4e754bb8076c00fca1e13b2416f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область
В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область
В районе Запорожской АЭС продолжается контртеррористическая операция
В районе ЗАЭС продолжается контртеррористическая операция, обстановка на станции спокойная
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается, на самой станции обстановка спокойная, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В четверг украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от Запорожской АЭС
после массированного обстрела города Энергодар
. Диверсионные группы были выявлены, по ним были нанесены артиллерийские удары. Власти сообщали, что до 40 человек десанта были уничтожены.
"Контртеррористическая операция в районе Запорожской АЭС продолжается", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, 47 человек из украинского десанта уничтожены и нейтрализованы, включая трех взятых в плен, 12 блокированы и отсечены от воды и возможности эвакуироваться.
При этом, Рогов подчеркнул, что обстановка на самой Запорожской АЭС спокойная, уровень радиации в пределах нормы.
"Обстановка на Запорожской АЭС спокойная. Уровень радиации в пределах природного фона", - сказал Рогов.