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Над Запорожской АЭС сбили три украинских дрона-камикадзе
Над Запорожской АЭС сбили три украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 01.09.2022
Над Запорожской АЭС сбили три украинских дрона-камикадзе
В среду Киев запустил по Запорожской АЭС три дрона-камикадзе, они были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:20
2022-09-01T10:20
2022-09-01T19:21
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В среду Киев запустил по Запорожской АЭС три дрона-камикадзе, они были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Вчера, 31 августа, вооруженными силами Украины нанесен удар тремя "дронами-камикадзе" по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений нет", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обломки дрона-камикадзе, пробившего крышу на территории Запорожской АЭС
Специалистам МАГАТЭ и журналистам показали украинский дрон-камикадзе, который 29 августа пробил крышу на территории Запорожской АЭС.
2022-09-01T10:20
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
10:20 01.09.2022 (обновлено: 19:21 01.09.2022)
Над Запорожской АЭС сбили три украинских дрона-камикадзе
В Минобороны заявили об уничтожении трех украинских дронов-камикадзе над Запорожской АЭС