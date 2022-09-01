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Над Запорожской АЭС сбили три украинских дрона-камикадзе

Над Запорожской АЭС сбили три украинских дрона-камикадзе - РИА Новости, 01.09.2022

Над Запорожской АЭС сбили три украинских дрона-камикадзе

В среду Киев запустил по Запорожской АЭС три дрона-камикадзе, они были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:20

2022-09-01T10:20

2022-09-01T19:21

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В среду Киев запустил по Запорожской АЭС три дрона-камикадзе, они были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Вчера, 31 августа, вооруженными силами Украины нанесен удар тремя "дронами-камикадзе" по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений нет", - сказали в ведомстве.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обломки дрона-камикадзе, пробившего крышу на территории Запорожской АЭС Специалистам МАГАТЭ и журналистам показали украинский дрон-камикадзе, который 29 августа пробил крышу на территории Запорожской АЭС. 2022-09-01T10:20 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины