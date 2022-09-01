https://ria.ru/20220901/zabastovka-1813700538.html

Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров

Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров - РИА Новости, 01.09.2022

Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров

Однодневная забастовка с требованием повышения зарплат, объявленная профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit на 2 сентября, затронет около 800 авиарейсов... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:03

2022-09-01T13:03

2022-09-01T13:10

в мире

германия

lufthansa

lufthansa cargo

eurowings

мюнхен

гессен

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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Однодневная забастовка с требованием повышения зарплат, объявленная профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit на 2 сентября, затронет около 800 авиарейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в Германии, в результате могут пострадать 130 тысяч пассажиров, сообщил концерн Lufthansa."Из-за забастовки профсоюза пилотов Lufthansa вынуждена отменить почти все рейсы во Франкфурт и Мюнхен и обратно на пятницу", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что акция затронула вылеты рейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в аэропортах Германии, в пятницу будут отменены 800 рейсов.Отмечается также, что некоторые рейсы были отменены уже сегодня. Рейсы авиакомпаний Eurowings и Eurowings Discover не будут затронуты."По оценкам, пострадают 130 000 пассажиров. В связи с предстоящими выходными, окончанием праздников в Гессене, Рейнланд-Пфальце и Саарланде, Lufthansa прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить авиасообщение. Тем не менее, последствия забастовки все еще могут привести к отмене или задержке отдельных рейсов в субботу и воскресенье", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220822/zabastovka-1811301803.html

https://ria.ru/20220824/niderlandy-1811934885.html

германия

мюнхен

гессен

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, lufthansa , lufthansa cargo, eurowings, мюнхен, гессен