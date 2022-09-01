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Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров - РИА Новости, 01.09.2022
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Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров
Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров - РИА Новости, 01.09.2022
Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров
Однодневная забастовка с требованием повышения зарплат, объявленная профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit на 2 сентября, затронет около 800 авиарейсов... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:03
2022-09-01T13:10
в мире
германия
lufthansa
lufthansa cargo
eurowings
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Однодневная забастовка с требованием повышения зарплат, объявленная профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit на 2 сентября, затронет около 800 авиарейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в Германии, в результате могут пострадать 130 тысяч пассажиров, сообщил концерн Lufthansa."Из-за забастовки профсоюза пилотов Lufthansa вынуждена отменить почти все рейсы во Франкфурт и Мюнхен и обратно на пятницу", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что акция затронула вылеты рейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в аэропортах Германии, в пятницу будут отменены 800 рейсов.Отмечается также, что некоторые рейсы были отменены уже сегодня. Рейсы авиакомпаний Eurowings и Eurowings Discover не будут затронуты."По оценкам, пострадают 130 000 пассажиров. В связи с предстоящими выходными, окончанием праздников в Гессене, Рейнланд-Пфальце и Саарланде, Lufthansa прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить авиасообщение. Тем не менее, последствия забастовки все еще могут привести к отмене или задержке отдельных рейсов в субботу и воскресенье", - добавили в компании.
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в мире, германия, lufthansa , lufthansa cargo, eurowings, мюнхен, гессен
В мире, Германия, Lufthansa , Lufthansa Cargo, Eurowings, Мюнхен, Гессен
13:03 01.09.2022 (обновлено: 13:10 01.09.2022)
 
Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров

Забастовка пилотов Lufthansa в Германии может затронуть 130 тысяч пассажиров

© AP Photo / Martin MeissnerПассажиры в аэропорту Франкфурта
Пассажиры в аэропорту Франкфурта - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Пассажиры в аэропорту Франкфурта . Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Однодневная забастовка с требованием повышения зарплат, объявленная профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit на 2 сентября, затронет около 800 авиарейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в Германии, в результате могут пострадать 130 тысяч пассажиров, сообщил концерн Lufthansa.
"Из-за забастовки профсоюза пилотов Lufthansa вынуждена отменить почти все рейсы во Франкфурт и Мюнхен и обратно на пятницу", - говорится в сообщении компании.
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Уточняется, что акция затронула вылеты рейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в аэропортах Германии, в пятницу будут отменены 800 рейсов.
Отмечается также, что некоторые рейсы были отменены уже сегодня. Рейсы авиакомпаний Eurowings и Eurowings Discover не будут затронуты.
"По оценкам, пострадают 130 000 пассажиров. В связи с предстоящими выходными, окончанием праздников в Гессене, Рейнланд-Пфальце и Саарланде, Lufthansa прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить авиасообщение. Тем не менее, последствия забастовки все еще могут привести к отмене или задержке отдельных рейсов в субботу и воскресенье", - добавили в компании.
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В миреГерманияLufthansaLufthansa CargoEurowingsМюнхенГессен
 
 
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