https://ria.ru/20220901/zabastovka-1813700538.html
Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров
Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров - РИА Новости, 01.09.2022
Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров
Однодневная забастовка с требованием повышения зарплат, объявленная профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit на 2 сентября, затронет около 800 авиарейсов... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:03
2022-09-01T13:03
2022-09-01T13:10
в мире
германия
lufthansa
lufthansa cargo
eurowings
мюнхен
гессен
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Однодневная забастовка с требованием повышения зарплат, объявленная профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit на 2 сентября, затронет около 800 авиарейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в Германии, в результате могут пострадать 130 тысяч пассажиров, сообщил концерн Lufthansa."Из-за забастовки профсоюза пилотов Lufthansa вынуждена отменить почти все рейсы во Франкфурт и Мюнхен и обратно на пятницу", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что акция затронула вылеты рейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в аэропортах Германии, в пятницу будут отменены 800 рейсов.Отмечается также, что некоторые рейсы были отменены уже сегодня. Рейсы авиакомпаний Eurowings и Eurowings Discover не будут затронуты."По оценкам, пострадают 130 000 пассажиров. В связи с предстоящими выходными, окончанием праздников в Гессене, Рейнланд-Пфальце и Саарланде, Lufthansa прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить авиасообщение. Тем не менее, последствия забастовки все еще могут привести к отмене или задержке отдельных рейсов в субботу и воскресенье", - добавили в компании.
https://ria.ru/20220822/zabastovka-1811301803.html
https://ria.ru/20220824/niderlandy-1811934885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, германия, lufthansa , lufthansa cargo, eurowings, мюнхен, гессен
В мире, Германия, Lufthansa , Lufthansa Cargo, Eurowings, Мюнхен, Гессен
13:03 01.09.2022 (обновлено: 13:10 01.09.2022)
Забастовка пилотов Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров
Забастовка пилотов Lufthansa в Германии может затронуть 130 тысяч пассажиров