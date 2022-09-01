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В Подмосковье проведут более 150 ярмарок в 33 округах - РИА Новости, 01.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220901/yarmarki-1813847752.html
В Подмосковье проведут более 150 ярмарок в 33 округах
В Подмосковье проведут более 150 ярмарок в 33 округах - РИА Новости, 01.09.2022
В Подмосковье проведут более 150 ярмарок в 33 округах
В Московской области запланировали на сентябрь 158 ярмарок. Они пройдут в 33 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:00
2022-09-01T20:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Московской области запланировали на сентябрь 158 ярмарок. Они пройдут в 33 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360"."В первый осенний месяц этого года для жителей Подмосковья пройдет 158 ярмарок в 33 городских округах. Самый активный – Зарайск, там будет организована 21 ярмарка", – заявил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.При этом мероприятия будут посвящены различным темам. Среди них – завершение дачного сезона, сбор урожая и День знаний. Жители региона смогут сходить на ярмарку "Товары регионов России" и "Осенний калейдоскоп". Также 9 сентября состоится "День картошки" в Лотошине.В нескольких округах пройдут дни города. В Орехово-Зуеве и Шатуре они состоятся 17 сентября. К ним также будут приурочены тематические ярмарки.Посетителям предложат сезонные товары – овощи, ягоды и фрукты. Изучить информацию о грядущих мероприятиях можно будет на сайте Минсельхозпрода Московской области, а также на портале welcome.mosreg.ru.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
20:00 01.09.2022
 

В Подмосковье проведут более 150 ярмарок в 33 округах

© РИА Новости / Артур ЛебедевПродажа тыквы на продуктовой ярмарке
Продажа тыквы на продуктовой ярмарке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Московской области запланировали на сентябрь 158 ярмарок. Они пройдут в 33 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360".
"В первый осенний месяц этого года для жителей Подмосковья пройдет 158 ярмарок в 33 городских округах. Самый активный – Зарайск, там будет организована 21 ярмарка", – заявил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
При этом мероприятия будут посвящены различным темам. Среди них – завершение дачного сезона, сбор урожая и День знаний. Жители региона смогут сходить на ярмарку "Товары регионов России" и "Осенний калейдоскоп". Также 9 сентября состоится "День картошки" в Лотошине.
В нескольких округах пройдут дни города. В Орехово-Зуеве и Шатуре они состоятся 17 сентября. К ним также будут приурочены тематические ярмарки.
Посетителям предложат сезонные товары – овощи, ягоды и фрукты. Изучить информацию о грядущих мероприятиях можно будет на сайте Минсельхозпрода Московской области, а также на портале welcome.mosreg.ru.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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