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В Подмосковье проведут более 150 ярмарок в 33 округах

В Подмосковье проведут более 150 ярмарок в 33 округах - РИА Новости, 01.09.2022

В Подмосковье проведут более 150 ярмарок в 33 округах

В Московской области запланировали на сентябрь 158 ярмарок. Они пройдут в 33 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:00

2022-09-01T20:00

2022-09-01T20:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Московской области запланировали на сентябрь 158 ярмарок. Они пройдут в 33 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360"."В первый осенний месяц этого года для жителей Подмосковья пройдет 158 ярмарок в 33 городских округах. Самый активный – Зарайск, там будет организована 21 ярмарка", – заявил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.При этом мероприятия будут посвящены различным темам. Среди них – завершение дачного сезона, сбор урожая и День знаний. Жители региона смогут сходить на ярмарку "Товары регионов России" и "Осенний калейдоскоп". Также 9 сентября состоится "День картошки" в Лотошине.В нескольких округах пройдут дни города. В Орехово-Зуеве и Шатуре они состоятся 17 сентября. К ним также будут приурочены тематические ярмарки.Посетителям предложат сезонные товары – овощи, ягоды и фрукты. Изучить информацию о грядущих мероприятиях можно будет на сайте Минсельхозпрода Московской области, а также на портале welcome.mosreg.ru.

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московская область (подмосковье)