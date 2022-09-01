https://ria.ru/20220901/yaponiya-1813727751.html

Япония намерена освободиться от пацифистской конституции, заявили в МИД КНР

Япония намерена освободиться от пацифистской конституции, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 01.09.2022

Япония намерена освободиться от пацифистской конституции, заявили в МИД КНР

Япония на протяжении определенного периода времени настойчиво раздувала "китайскую угрозу" в поисках предлога для освобождения от оков пацифистской конституции... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:26

2022-09-01T14:26

2022-09-01T14:26

в мире

япония

китай

токио

министерство обороны японии

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ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. Япония на протяжении определенного периода времени настойчиво раздувала "китайскую угрозу" в поисках предлога для освобождения от оков пацифистской конституции и возврата на старый путь военной экспансии, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китай неоднократно пояснял свою позицию по этому вопросу. В течение определенного периода времени японская сторона настойчиво раздувала "китайскую угрозу" и непрерывно развивала свои ракетные программы и так называемые возможности нанесения ответного удара, что является предлогом для создания наступательных вооруженных сил", - заявил дипломат.Он отметил, что "за этим кроется стремление Токио разорвать оковы пацифистской конституции и вернуться на старый путь военной экспансии", это посылает миру сигнал опасности о том, что попытки Японии подорвать международный порядок, установившийся после Второй мировой войны, должны вызвать повышенную настороженность международного сообщества."Япония, будучи страной, которая несет серьезную историческую ответственность за содеянное перед своими азиатскими соседями, должна серьезно задуматься об истории своей агрессии, уважать интересы безопасности своих азиатских соседей и немедленно прекратить ошибочные действия по раздуванию так называемых окружающих ее угроз безопасности в качестве предлога для наращивания собственной военной мощи", - подчеркнул он.Ранее стало известно, что министерство обороны Японии запросило рекордный бюджет на будущий финансовый год в размере 5,595 триллиона иен (порядка 41,4 миллиарда долларов). При этом указанная цифра не конечная, это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год приблизится к 6,5 триллиона иен (48 миллиардов долларов).К необнародованным расходам относятся траты на программу разработки ракет stand-off missile, в рамках которой планируется значительно увеличить дальность полета ракет "земля-корабль". Как сообщалось ранее, модификации подлежат так называемые "противокорабельные ракеты типа 12", которые смогут поражать цели на расстоянии 900-1000 километров, что позволит поражать противника из зоны за пределами досягаемости. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР.Кроме того, одним из направлений должно стать общее укрепление ракетной и противовоздушной обороны. Планируется выделение средств на исследования в области перехвата гиперзвуковых ракет, а также на разработку беспилотников, развитие средств РЭБ и кибербезопасность.Бюджет текущего года составляет 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), который тоже стал рекордным.

https://ria.ru/20220831/yaponiya-1813476251.html

https://ria.ru/20220804/protest-1807241351.html

https://ria.ru/20220830/aziya-1813103201.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, токио, министерство обороны японии