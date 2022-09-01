https://ria.ru/20220901/vybory-1813834604.html

Путин серьезно относится к выборам на любом уровне, заявила глава ЦИК

Путин серьезно относится к выборам на любом уровне, заявила глава ЦИК - РИА Новости, 01.09.2022

Путин серьезно относится к выборам на любом уровне, заявила глава ЦИК

Президент России Владимир Путин всегда серьезно относится к выборам на любом уровне и помогает всегда в рамках своих возможностей, сообщила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:59

2022-09-01T18:59

2022-09-01T18:59

политика

цик рф

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда серьезно относится к выборам на любом уровне и помогает всегда в рамках своих возможностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Помимо прямой цели, президент всегда очень серьезно относится к выборам, будь то федеральные, региональные, то есть прямая цель – узнать: а как идет подготовка, нужна ли какая-то помощь. Президент очень внимательно относится в том числе и к тем проблемам которые есть, и всегда в рамках своих возможностей помогает нам", - рассказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда"."Владимир Владимирович знает меня много лет, я с ним работала. Он знает мой опыт как политика и те вопросы, которые могут быть у нас. Всегда серьезный разговор происходит о самых острых и насущных проблемах, выходящих за рамки избирательной программы", - добавила Памфилова.Кроме того, она отметила, что обсуждает с президентом вопросы, касающиеся всех граждан, особенно в регионах. Также она отметила, что на выборах происходит концентрация умонастроений."Где-то сталкиваются с бюрократизмом, равнодушием, чванством, некоторые высокопоставленные чиновники, депутаты или те, кто пытаются баллотироваться на руководители региона, города, вдруг вспоминают, что им надо выбираться. До того просидели где-то, а вдруг спохватились", - сообщила Памфилова.По ее словам, люди чувствуют такие действия."В нынешнее время всех проявляет, никто не скроется, сейчас как никогда каждый покажет, чего стоит, что он стоит по большому счету", - добавила Памфилова.

https://ria.ru/20220819/vybory-1810877538.html

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политика, цик рф, владимир путин