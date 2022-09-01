https://ria.ru/20220901/vsu-1813721666.html

Под Артемовском подразделения 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы

Под Артемовском подразделения 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы - РИА Новости, 01.09.2022

Под Артемовском подразделения 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы

Подразделения 72-й механизированной бригады Украины в районе Артемовска в ДНР отказались выполнять приказы и убыли в тыл, рассказал официальный представитель... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:12

2022-09-01T14:12

2022-09-01T16:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения 72-й механизированной бригады Украины в районе Артемовска в ДНР отказались выполнять приказы и убыли в тыл, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствием огневой поддержки, отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220901/vsu-1813720633.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика