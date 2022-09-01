https://ria.ru/20220901/vsu-1813721666.html
Под Артемовском подразделения 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы
Под Артемовском подразделения 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы - РИА Новости, 01.09.2022
Под Артемовском подразделения 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы
Подразделения 72-й механизированной бригады Украины в районе Артемовска в ДНР отказались выполнять приказы и убыли в тыл, рассказал официальный представитель... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:12
2022-09-01T14:12
2022-09-01T16:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4aed2bdfaf8b9e849a39ab87a31d69a.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения 72-й механизированной бригады Украины в районе Артемовска в ДНР отказались выполнять приказы и убыли в тыл, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствием огневой поддержки, отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220901/vsu-1813720633.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2af993b63718135a7ece5ea8cb5b47f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
14:12 01.09.2022 (обновлено: 16:00 01.09.2022)
Под Артемовском подразделения 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы
Представитель Минобороны России Конашенков заявил об оставлении 72-й бригадой ВСУ позиций