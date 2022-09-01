https://ria.ru/20220901/vospitanie-1813594919.html
Матвиенко: в Совете Федерации поддерживают исполнение гимна России в школах
Матвиенко: в Совете Федерации поддерживают исполнение гимна России в школах - РИА Новости, 01.09.2022
Матвиенко: в Совете Федерации поддерживают исполнение гимна России в школах
Единство образования и воспитания – важный принцип российской школы, сенаторы поддерживают решение начинать каждую неделю в учебных заведениях с поднятия флага... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T00:31
2022-09-01T00:31
2022-09-01T00:31
общество
валентина матвиенко
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Единство образования и воспитания – важный принцип российской школы, сенаторы поддерживают решение начинать каждую неделю в учебных заведениях с поднятия флага и исполнения гимна, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.По ее мнению, необходимо не просто сохранять, но и укреплять это преимущество. "Решение о том, что с 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна – важный шаг на этом пути. Наша палата поддерживает его. Многие сенаторы непосредственно участвуют в патриотическом воспитании школьников в своих регионах. На мой взгляд, встречаться надо чаще, вести с ребятами открытый, живой диалог", - подчеркнула законодатель.Матвиенко полагает, что сейчас в мире идет перманентная интенсивная и изощренная информационная война. "Это требует еще большего внимания к воспитанию, формированию личности ребенка, подростка, его мировоззрения, ценностных ориентиров", - написала сенатор. Она полагает, что нужно решать проблемы, отвечать на вопросы, которые возникли не сегодня, но в нынешней ситуации приобрели особую остроту.
https://ria.ru/20220901/svo-1813594144.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, образование
Общество, Валентина Матвиенко, Образование
Матвиенко: в Совете Федерации поддерживают исполнение гимна России в школах
Матвиенко заявила, что в Совете Федерации поддерживают исполнение гимна России в школах
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.
Единство образования и воспитания – важный принцип российской школы, сенаторы поддерживают решение начинать каждую неделю в учебных заведениях с поднятия флага и исполнения гимна, заявила
спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"То, что у нас мужественные солдаты и офицеры, патриотическая молодежь, высокий уровень поддержки обществом действий государства – убедительное свидетельство эффективности отечественной системы образования и воспитания, политики в этой сфере, ее основополагающего принципа – единства образования и воспитания", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте СФ ко Дню знаний.
По ее мнению, необходимо не просто сохранять, но и укреплять это преимущество. "Решение о том, что с 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна – важный шаг на этом пути. Наша палата поддерживает его. Многие сенаторы непосредственно участвуют в патриотическом воспитании школьников в своих регионах. На мой взгляд, встречаться надо чаще, вести с ребятами открытый, живой диалог", - подчеркнула законодатель.
Матвиенко полагает, что сейчас в мире идет перманентная интенсивная и изощренная информационная война. "Это требует еще большего внимания к воспитанию, формированию личности ребенка, подростка, его мировоззрения, ценностных ориентиров", - написала сенатор. Она полагает, что нужно решать проблемы, отвечать на вопросы, которые возникли не сегодня, но в нынешней ситуации приобрели особую остроту.