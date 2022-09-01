https://ria.ru/20220901/vospitanie-1813594919.html

Матвиенко: в Совете Федерации поддерживают исполнение гимна России в школах

Матвиенко: в Совете Федерации поддерживают исполнение гимна России в школах - РИА Новости, 01.09.2022

Матвиенко: в Совете Федерации поддерживают исполнение гимна России в школах

Единство образования и воспитания – важный принцип российской школы, сенаторы поддерживают решение начинать каждую неделю в учебных заведениях с поднятия флага... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T00:31

2022-09-01T00:31

2022-09-01T00:31

общество

валентина матвиенко

образование

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Единство образования и воспитания – важный принцип российской школы, сенаторы поддерживают решение начинать каждую неделю в учебных заведениях с поднятия флага и исполнения гимна, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.По ее мнению, необходимо не просто сохранять, но и укреплять это преимущество. "Решение о том, что с 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна – важный шаг на этом пути. Наша палата поддерживает его. Многие сенаторы непосредственно участвуют в патриотическом воспитании школьников в своих регионах. На мой взгляд, встречаться надо чаще, вести с ребятами открытый, живой диалог", - подчеркнула законодатель.Матвиенко полагает, что сейчас в мире идет перманентная интенсивная и изощренная информационная война. "Это требует еще большего внимания к воспитанию, формированию личности ребенка, подростка, его мировоззрения, ценностных ориентиров", - написала сенатор. Она полагает, что нужно решать проблемы, отвечать на вопросы, которые возникли не сегодня, но в нынешней ситуации приобрели особую остроту.

https://ria.ru/20220901/svo-1813594144.html

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общество, валентина матвиенко, образование