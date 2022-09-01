https://ria.ru/20220901/vks-1813718123.html
ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР
ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 01.09.2022
ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР
Российские Воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР, следует из сводки... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:02
2022-09-01T14:02
2022-09-01T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
войска воздушно-космической обороны
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг."Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики ликвидированы свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220901/pvo-1813716673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, россия, войска воздушно-космической обороны, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:02 01.09.2022 (обновлено: 16:21 01.09.2022)
ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР
ВКС поразили свыше ста украинских националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР