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ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/vks-1813718123.html
ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР
ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 01.09.2022
ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР
Российские Воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР, следует из сводки... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:02
2022-09-01T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
войска воздушно-космической обороны
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг."Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики ликвидированы свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники", - говорится в документе.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, войска воздушно-космической обороны, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:02 01.09.2022 (обновлено: 16:21 01.09.2022)
 
ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР

ВКС поразили свыше ста украинских националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг.
"Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики ликвидированы свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВойска воздушно-космической обороныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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