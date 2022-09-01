https://ria.ru/20220901/vks-1813718123.html

ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР

ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 01.09.2022

ВКС поразили свыше ста украинских националистов в ДНР

Российские Воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР, следует из сводки... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:02

2022-09-01T14:02

2022-09-01T16:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

войска воздушно-космической обороны

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг."Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики ликвидированы свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220901/pvo-1813716673.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, россия, войска воздушно-космической обороны, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)