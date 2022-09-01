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В Европе назвали Венгрию "российским и китайским троянским конем" - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/vengriya-1813767988.html
В Европе назвали Венгрию "российским и китайским троянским конем"
В Европе назвали Венгрию "российским и китайским троянским конем" - РИА Новости, 01.09.2022
В Европе назвали Венгрию "российским и китайским троянским конем"
В Европе назвали Венгрию российским и китайским троянским конем, пишет газета Politico. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:12
2022-09-01T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
европа
венгрия
украина
виктор орбан
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Европе назвали Венгрию российским и китайским троянским конем, пишет газета Politico.Издание ссылается на неназванного политика из стран Центральной Европы, который обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках "финансировать свою щедрую социальную политику" за счет "измены европейской безопасности"."Они думают только о себе и действуют только для себя", — приводит газета слова чиновника.В статье отмечается, что подобная политика угрожает единству Евросоюза. Авторы также цитируют депутата Верховной рады Иванну Климпуш Цинцадзе, которая утверждает, что это в различных странах НАТО есть политические силы также стремятся помешать консолидации взглядов в блоке по вопросу поддержки Украины, но именно в Будапеште они находятся у власти.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом члены ЕС упустили свой шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств. Отказ Европы наладить отношения с Россией приводит только к ухудшению внутренней экономической ситуации в ее странах.
https://ria.ru/20220901/imperiya-1813611977.html
https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html
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в мире, европа, венгрия, украина, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Венгрия, Украина, Виктор Орбан
16:12 01.09.2022 (обновлено: 16:41 01.09.2022)
 
В Европе назвали Венгрию "российским и китайским троянским конем"

Politico: в ЕС считают, что Венгрия ведет себя как российский и китайский троянский конь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Европе назвали Венгрию российским и китайским троянским конем, пишет газета Politico.
Издание ссылается на неназванного политика из стран Центральной Европы, который обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках "финансировать свою щедрую социальную политику" за счет "измены европейской безопасности".
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 08:00
На руинах Европы рождается новая империя
"Они думают только о себе и действуют только для себя", — приводит газета слова чиновника.
В статье отмечается, что подобная политика угрожает единству Евросоюза. Авторы также цитируют депутата Верховной рады Иванну Климпуш Цинцадзе, которая утверждает, что это в различных странах НАТО есть политические силы также стремятся помешать консолидации взглядов в блоке по вопросу поддержки Украины, но именно в Будапеште они находятся у власти.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом члены ЕС упустили свой шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств. Отказ Европы наладить отношения с Россией приводит только к ухудшению внутренней экономической ситуации в ее странах.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
Усиление евроинтеграции закончится разделом Европы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаВенгрияУкраинаВиктор Орбан
 
 
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