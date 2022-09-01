16:12 01.09.2022 (обновлено: 16:41 01.09.2022)
В Европе назвали Венгрию "российским и китайским троянским конем"
Politico: в ЕС считают, что Венгрия ведет себя как российский и китайский троянский конь
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Европе назвали Венгрию российским и китайским троянским конем, пишет газета Politico.
Издание ссылается на неназванного политика из стран Центральной Европы, который обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках "финансировать свою щедрую социальную политику" за счет "измены европейской безопасности".
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"Они думают только о себе и действуют только для себя", — приводит газета слова чиновника.
В статье отмечается, что подобная политика угрожает единству Евросоюза. Авторы также цитируют депутата Верховной рады Иванну Климпуш Цинцадзе, которая утверждает, что это в различных странах НАТО есть политические силы также стремятся помешать консолидации взглядов в блоке по вопросу поддержки Украины, но именно в Будапеште они находятся у власти.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом члены ЕС упустили свой шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств. Отказ Европы наладить отношения с Россией приводит только к ухудшению внутренней экономической ситуации в ее странах.
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