https://ria.ru/20220901/vengriya-1813767988.html

В Европе назвали Венгрию "российским и китайским троянским конем"

В Европе назвали Венгрию "российским и китайским троянским конем" - РИА Новости, 01.09.2022

В Европе назвали Венгрию "российским и китайским троянским конем"

В Европе назвали Венгрию российским и китайским троянским конем, пишет газета Politico. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:12

2022-09-01T16:12

2022-09-01T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

европа

венгрия

украина

виктор орбан

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Европе назвали Венгрию российским и китайским троянским конем, пишет газета Politico.Издание ссылается на неназванного политика из стран Центральной Европы, который обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках "финансировать свою щедрую социальную политику" за счет "измены европейской безопасности"."Они думают только о себе и действуют только для себя", — приводит газета слова чиновника.В статье отмечается, что подобная политика угрожает единству Евросоюза. Авторы также цитируют депутата Верховной рады Иванну Климпуш Цинцадзе, которая утверждает, что это в различных странах НАТО есть политические силы также стремятся помешать консолидации взглядов в блоке по вопросу поддержки Украины, но именно в Будапеште они находятся у власти.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. При этом члены ЕС упустили свой шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств. Отказ Европы наладить отношения с Россией приводит только к ухудшению внутренней экономической ситуации в ее странах.

https://ria.ru/20220901/imperiya-1813611977.html

https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html

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Ольга Фомченкова

в мире, европа, венгрия, украина, виктор орбан