https://ria.ru/20220901/vengriya-1813607649.html

В Венгрии рассказали, кому из лидеров ЕС "плевать" на Украину

В Венгрии рассказали, кому из лидеров ЕС "плевать" на Украину - РИА Новости, 01.09.2022

В Венгрии рассказали, кому из лидеров ЕС "плевать" на Украину

Премьер-министру Виктору Орбану "плевать" на Украину, и такое отношение представляет угрозу для Киева и Европы, заявил в беседе с Politico бывший посол Венгрии... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T06:46

2022-09-01T06:46

2022-09-01T13:58

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европа

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виктор орбан

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министру Виктору Орбану "плевать" на Украину, и такое отношение представляет угрозу для Киева и Европы, заявил в беседе с Politico бывший посол Венгрии в НАТО и США Андраш Симони.По его мнению, Евросоюз и Североатлантический альянс напрасно игнорируют недружественные действия венгерского политика в адрес украинской стороны.Издание ссылается на неназваных чиновников, которые пояснили, что в других европейских столицах нередко разделяют озабоченности Будапешта о затягивании конфликта из-за западной помощи, усталости от боевых действий, инфляции и зимних скачках цен на энергоносители."Пока ЕС и союзники по НАТО ищут новые способы поддержать Украину в долгосрочном конфликте, нежелание Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса", — считают собеседники Politico.Ранее Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.

https://ria.ru/20220827/es-1812633769.html

https://ria.ru/20220801/venrgiya-1806545067.html

украина

европа

будапешт

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в мире, украина, европа, будапешт, евросоюз, нато, виктор орбан, россия