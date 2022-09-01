Рейтинг@Mail.ru
Свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ-2022 - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/vef-1813605681.html
Свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ-2022
Свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ-2022 - РИА Новости, 01.09.2022
Свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ-2022
Свыше 20 гостиниц Владивостока и Артема подготовили для размещения гостей Восточного экономического форума, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T05:26
2022-09-01T05:26
коммерческая недвижимость
владивосток
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748114721_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_585886de12553390ec4e4280066c6980.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Свыше 20 гостиниц Владивостока и Артема подготовили для размещения гостей Восточного экономического форума, сообщает правительство Приморья.Руководитель агентства Арсений Крепский рассказал, что работа по подготовке номерного фонда к форуму началась весной. В апреле состоялась встреча представителей гостиничного бизнеса с Роспотребнадзором, где были озвучены требования к гостиницам и ресторанам, связанные с эпидемическими мерами.Межведомственная комиссия проверила гостиничные номера, их укомплектованность, состояние мебели, прилегающую к отелям территорию и фасады зданий.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
https://ria.ru/20220901/vef-1813602830.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748114721_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c26819c7ae885a7447e7e72a497115f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммерческая недвижимость, владивосток, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вэф-2022
Коммерческая недвижимость, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВЭФ-2022
05:26 01.09.2022
 
Свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ-2022

Правительство Приморья сообщило, что свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Логотип Восточного экономического форума . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Свыше 20 гостиниц Владивостока и Артема подготовили для размещения гостей Восточного экономического форума, сообщает правительство Приморья.
"По информации агентства по туризму Приморского края, для гостей Восточного экономического форума подготовлено чуть более 20 гостиниц во Владивостоке и Артеме. Для размещения будет использовано порядка 5,5 тысячи номеров. Основная часть участников, гостей и обслуживающего персонала форума поселится на острове Русском в гостиницах кампуса ДВФУ", - говорится в сообщении.
Руководитель агентства Арсений Крепский рассказал, что работа по подготовке номерного фонда к форуму началась весной. В апреле состоялась встреча представителей гостиничного бизнеса с Роспотребнадзором, где были озвучены требования к гостиницам и ресторанам, связанные с эпидемическими мерами.
Межведомственная комиссия проверила гостиничные номера, их укомплектованность, состояние мебели, прилегающую к отелям территорию и фасады зданий.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
Эмблема Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 03:04
На ВЭФ приедут делегации из недружественных стран
 
Коммерческая недвижимостьВладивостокДальневосточный федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВЭФ-2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала