https://ria.ru/20220901/vef-1813605681.html
Свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ-2022
Свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ-2022 - РИА Новости, 01.09.2022
Свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ-2022
Свыше 20 гостиниц Владивостока и Артема подготовили для размещения гостей Восточного экономического форума, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T05:26
2022-09-01T05:26
2022-09-01T05:26
коммерческая недвижимость
владивосток
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Свыше 20 гостиниц Владивостока и Артема подготовили для размещения гостей Восточного экономического форума, сообщает правительство Приморья.Руководитель агентства Арсений Крепский рассказал, что работа по подготовке номерного фонда к форуму началась весной. В апреле состоялась встреча представителей гостиничного бизнеса с Роспотребнадзором, где были озвучены требования к гостиницам и ресторанам, связанные с эпидемическими мерами.Межведомственная комиссия проверила гостиничные номера, их укомплектованность, состояние мебели, прилегающую к отелям территорию и фасады зданий.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
https://ria.ru/20220901/vef-1813602830.html
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РИА Новости
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коммерческая недвижимость, владивосток, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вэф-2022
Коммерческая недвижимость, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВЭФ-2022
Свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ-2022
Правительство Приморья сообщило, что свыше 20 гостиниц подготовили к приему гостей ВЭФ