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Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана
Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана - РИА Новости, 01.09.2022
Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:09
2022-09-01T10:13
в мире
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей", - говорится в тексте телеграммы.Путин подчеркнул, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. В завершение поздравления президент пожелал Мирзиееву здоровья и успехов, а жителям Узбекистана - счастья и благополучия.
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в мире, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
В мире, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
10:09 01.09.2022 (обновлено: 10:13 01.09.2022)
 
Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Путин в поздравлении Мирзиееву отметил динамичное развитие отношений России и Узбекистана

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей", - говорится в тексте телеграммы.
Путин подчеркнул, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. В завершение поздравления президент пожелал Мирзиееву здоровья и успехов, а жителям Узбекистана - счастья и благополучия.
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