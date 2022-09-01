https://ria.ru/20220901/uzbekistan-1813638648.html

Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана - РИА Новости, 01.09.2022

Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:09

2022-09-01T10:09

2022-09-01T10:13

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владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей", - говорится в тексте телеграммы.Путин подчеркнул, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. В завершение поздравления президент пожелал Мирзиееву здоровья и успехов, а жителям Узбекистана - счастья и благополучия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев