На Украине оскорбили папу римского из-за "подарка" России
Экс-депутат Рады Черновол уличил папу Франциска в ограниченности из-за спецоперации
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Папа римский Франциск якобы продемонстрировал "интеллектуальную ограниченность" при оценке причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол.
"Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений", — считает Черновол.
Экс-депутат Рады выразил мнение, что папа римский, будучи аргентинцем, отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения.
"Благодаря своим сохранившимся старым стереотипам, папа остался склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения. Такими людьми очень легко манипулировать", — прадположил автор статьи.
В мае папа римский Франциск заявил в интервью газете Corriere della Sera, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик пояснил, что затрудняется ответить на вопрос о правильности поставок оружия Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.
30 августа, 15:13РелигияВатикан объяснил заявления папы Франциска по Украине