https://ria.ru/20220901/unizhenie-1813601818.html

На Украине оскорбили папу римского из-за "подарка" России

На Украине оскорбили папу римского из-за "подарка" России - РИА Новости, 01.09.2022

На Украине оскорбили папу римского из-за "подарка" России

Папа римский Франциск якобы продемонстрировал "интеллектуальную ограниченность" при оценке причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T03:00

2022-09-01T03:00

2022-09-01T03:00

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

россия

москва

нато

тарас черновол

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Папа римский Франциск якобы продемонстрировал "интеллектуальную ограниченность" при оценке причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол.По его мнению, своим высказыванием об ответственности НАТО из-за эскалации конфликта понтифик "сделал подарок" России.Экс-депутат Рады выразил мнение, что папа римский, будучи аргентинцем, отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения."Благодаря своим сохранившимся старым стереотипам, папа остался склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения. Такими людьми очень легко манипулировать", — прадположил автор статьи.В мае папа римский Франциск заявил в интервью газете Corriere della Sera, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик пояснил, что затрудняется ответить на вопрос о правильности поставок оружия Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.

https://ria.ru/20220825/vatikan-1811984972.html

https://ria.ru/20220830/papa-1813175636.html

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, москва, нато, тарас черновол