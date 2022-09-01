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На Украине оскорбили папу римского из-за "подарка" России - РИА Новости, 01.09.2022
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На Украине оскорбили папу римского из-за "подарка" России
На Украине оскорбили папу римского из-за "подарка" России - РИА Новости, 01.09.2022
На Украине оскорбили папу римского из-за "подарка" России
Папа римский Франциск якобы продемонстрировал "интеллектуальную ограниченность" при оценке причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T03:00
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в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
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москва
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Папа римский Франциск якобы продемонстрировал "интеллектуальную ограниченность" при оценке причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол.По его мнению, своим высказыванием об ответственности НАТО из-за эскалации конфликта понтифик "сделал подарок" России.Экс-депутат Рады выразил мнение, что папа римский, будучи аргентинцем, отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения."Благодаря своим сохранившимся старым стереотипам, папа остался склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения. Такими людьми очень легко манипулировать", — прадположил автор статьи.В мае папа римский Франциск заявил в интервью газете Corriere della Sera, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик пояснил, что затрудняется ответить на вопрос о правильности поставок оружия Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.
https://ria.ru/20220825/vatikan-1811984972.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, москва, нато, тарас черновол
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Россия, Москва, НАТО, Тарас Черновол
03:00 01.09.2022
 
На Украине оскорбили папу римского из-за "подарка" России

Экс-депутат Рады Черновол уличил папу Франциска в ограниченности из-за спецоперации

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Папа римский Франциск якобы продемонстрировал "интеллектуальную ограниченность" при оценке причин российской спецоперации на Украине, написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол.
По его мнению, своим высказыванием об ответственности НАТО из-за эскалации конфликта понтифик "сделал подарок" России.
"Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений", — считает Черновол.
Экс-депутат Рады выразил мнение, что папа римский, будучи аргентинцем, отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения.
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"Благодаря своим сохранившимся старым стереотипам, папа остался склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения. Такими людьми очень легко манипулировать", — прадположил автор статьи.
В мае папа римский Франциск заявил в интервью газете Corriere della Sera, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик пояснил, что затрудняется ответить на вопрос о правильности поставок оружия Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.
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В миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаРоссияМоскваНАТОТарас Черновол
 
 
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