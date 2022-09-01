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В Ульяновской области объявили в розыск избивавшего сожительницу мужчину
В Ульяновской области объявили в розыск избивавшего сожительницу мужчину - РИА Новости, 01.09.2022
В Ульяновской области объявили в розыск избивавшего сожительницу мужчину
Следователи возбудили уголовное дело в отношении разыскиваемого жителя Ульяновской области, который избил свою сожительницу, а до этого месяц избивал ее... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:49
2022-09-01T17:49
2022-09-01T17:49
происшествия
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россия
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САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении разыскиваемого жителя Ульяновской области, который избил свою сожительницу, а до этого месяц избивал ее двухлетнюю дочь, сообщается на сайте СК РФ.По предварительным данным, 28 августа в городе Инзе Ульяновской области мужчина избил свою сожительницу, а в течение августа избивал еще и ее двухлетнюю дочь. Потерпевшие госпитализированы, подозреваемый с места преступления скрылся."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетней девочки в Инзенском районе Ульяновской области (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", - говорится в сообщении.В настоящий момент 31-летний подозреваемый находится в розыске.
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происшествия, ульяновская область, россия, инзенский район, ск рф по ульяновской области
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Инзенский район, СК РФ по Ульяновской области
В Ульяновской области объявили в розыск избивавшего сожительницу мужчину
В Ульяновской области объявили в розыск мужчину, который избивал сожительницу и ее ребенка