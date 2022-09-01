https://ria.ru/20220901/ukraina-1813762491.html

В Киеве заявили, что не будут сами искать общий язык с жителями ДНР и ЛНР

В Киеве заявили, что не будут сами искать общий язык с жителями ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.09.2022

В Киеве заявили, что не будут сами искать общий язык с жителями ДНР и ЛНР

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что жителям ДНР и ЛНР придется искать общий язык с украинцами, а не наоборот, в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:54

2022-09-01T15:54

2022-09-01T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что жителям ДНР и ЛНР придется искать общий язык с украинцами, а не наоборот, в случае возвращения их под контроль Киева."Это им с нами нужно найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой. Если кого-то что-то не устраивает, то они смогут спокойно уехать в США или в Германию, а может, в Якутию или Воркуту. Не мы к ним, а они к нам", - сказал Данилов в интервью на телеканале ТСН, отвечая на вопрос, как найти общий язык с жителями ДНР и ЛНР в случае возвращения этих территорий под контроль Киева.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. За восемь лет Киев не выполнил ни одного пункта мирных соглашений, продолжал обстреливать республики, ввел транспортную и экономическую блокады. В феврале этого года Донецк и Луганск обратились к России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Путин ранее заявлял, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю.24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220805/illyuzii-1807382338.html

https://ria.ru/20220823/zelenskiy-1811680562.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр