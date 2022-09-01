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Президент Турции Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион - РИА Новости, 01.09.2022
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Президент Турции Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион
Президент Турции Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион - РИА Новости, 01.09.2022
Президент Турции Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море являются частью плана по дестабилизации ситуации в регионе. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:34
2022-09-01T06:34
в мире
турция
греция
эгейское море
министерство национальной обороны греции
нато
зрк с-300
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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море являются частью плана по дестабилизации ситуации в регионе.Телеканал CNN Türk сообщил ранее со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.Турецкий лидер назвал "провокацией" действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море, выразив мнение, что это стало "частью плана по дестабилизации ситуации в регионе". "Мы также видим, кому помогает сегодня НАТО, где в свое время не оказали должной поддержки Турции на фоне роста угроз нацбезопасности", - сказал он.По словам президента Турции, в ответ на угрозы нацбезопасности страна делает ставку на развитие отечественного оборонпрома.
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в мире, турция, греция, эгейское море, министерство национальной обороны греции, нато, зрк с-300, f-16
В мире, Турция, Греция, Эгейское море, Министерство национальной обороны Греции, НАТО, ЗРК С-300, F-16
06:34 01.09.2022
 
Президент Турции Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море являются частью плана по дестабилизации ситуации в регионе.
Телеканал CNN Türk сообщил ранее со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.

"Мы прекрасно осознаем истинные причины, стоящие за попытками ущемления прав Турции в Восточном Средиземноморье. Мы также в курсе целей сил и кругов, которые сегодня бесплатно вооружают террористов у границ Турции, хотя в свое время отказывались передавать за деньги оружие Анкаре", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер назвал "провокацией" действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море, выразив мнение, что это стало "частью плана по дестабилизации ситуации в регионе". "Мы также видим, кому помогает сегодня НАТО, где в свое время не оказали должной поддержки Турции на фоне роста угроз нацбезопасности", - сказал он.
По словам президента Турции, в ответ на угрозы нацбезопасности страна делает ставку на развитие отечественного оборонпрома.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским
 
В миреТурцияГрецияЭгейское мореМинистерство национальной обороны ГрецииНАТОЗРК С-300F-16
 
 
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