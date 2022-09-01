https://ria.ru/20220901/turtsiya-1813607371.html

Президент Турции Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион

Президент Турции Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион - РИА Новости, 01.09.2022

Президент Турции Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море являются частью плана по дестабилизации ситуации в регионе. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T06:34

2022-09-01T06:34

2022-09-01T06:34

в мире

турция

греция

эгейское море

министерство национальной обороны греции

нато

зрк с-300

f-16

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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море являются частью плана по дестабилизации ситуации в регионе.Телеканал CNN Türk сообщил ранее со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.Турецкий лидер назвал "провокацией" действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море, выразив мнение, что это стало "частью плана по дестабилизации ситуации в регионе". "Мы также видим, кому помогает сегодня НАТО, где в свое время не оказали должной поддержки Турции на фоне роста угроз нацбезопасности", - сказал он.По словам президента Турции, в ответ на угрозы нацбезопасности страна делает ставку на развитие отечественного оборонпрома.

https://ria.ru/20220822/erdogan-1811190120.html

турция

греция

эгейское море

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в мире, турция, греция, эгейское море, министерство национальной обороны греции, нато, зрк с-300, f-16