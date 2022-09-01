Президент Турции Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море являются частью плана по дестабилизации ситуации в регионе.
Телеканал CNN Türk сообщил ранее со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.
"Мы прекрасно осознаем истинные причины, стоящие за попытками ущемления прав Турции в Восточном Средиземноморье. Мы также в курсе целей сил и кругов, которые сегодня бесплатно вооружают террористов у границ Турции, хотя в свое время отказывались передавать за деньги оружие Анкаре", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Турецкий лидер назвал "провокацией" действия Греции в отношении ВВС Турции в Эгейском море, выразив мнение, что это стало "частью плана по дестабилизации ситуации в регионе". "Мы также видим, кому помогает сегодня НАТО, где в свое время не оказали должной поддержки Турции на фоне роста угроз нацбезопасности", - сказал он.
По словам президента Турции, в ответ на угрозы нацбезопасности страна делает ставку на развитие отечественного оборонпрома.