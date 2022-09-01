Рейтинг@Mail.ru
Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о бизнесе - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/top-menedzhery-1813500099.html
Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о бизнесе
Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о бизнесе - РИА Новости, 01.09.2022
Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о бизнесе
Агентство экономической информации "ПРАЙМ", Ассоциация менеджеров и агентство РИА Новости запускают совместный "Спецпроект. Спецмнения". Его цель – собрать и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:00
2022-09-01T11:16
технологии
россия
риа новости
миа "россия сегодня"
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813492661_0:0:1374:773_1920x0_80_0_0_774d68a5fd25e577c8c365b906699c14.jpg
МОСКВА, 1 сент – РИА Новости. Агентство экономической информации "ПРАЙМ", Ассоциация менеджеров и агентство РИА Новости запускают совместный "Спецпроект. Спецмнения". Его цель – собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие изменения произошли в бизнесе в их отраслях за год.Подобные спецпроекты проводятся уже 7-ой год подряд. В их рамках топ-менеджеры в формате блиц-интервью отвечают на животрепещущие вопросы о влиянии внешних факторов на их бизнес. На сей раз участники опроса расскажут, с какими трудностями в бизнесе они сталкиваются, какие есть решения, а также как трансформировался рынок труда, что изменилось в работе с человеческим капиталом и как будет развиваться ситуация в дальнейшем.Все ответы топ-менеджеров можно прочитать на сайте спецпроекта, который будет обновляться раз в неделю до конца сентября 2022 года.Самые интересные и актуальные цитаты будут также публиковаться в телеграм-каналах Ассоциации менеджеров и ПРАЙМа, где каждые сутки выходят сотни оперативных сообщений по теме экономики и финансов.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение более 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсант". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".РИА Новости традиционно выступает генеральным информационным партнером рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.ПРАЙМ — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место по цитируемости среди российских финансовых СМИ. ПРАЙМ также является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых Торговый терминал для банков и система для проверки контрагентов "БИР-Аналитик", входящая в ТОП-5 решений на рынке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации Менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация Менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
https://ria.ru/20220602/premiya-1792751680.html
https://ria.ru/20220516/proekt-1788871492.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813492661_578:0:1415:627_1920x0_80_0_0_69f197d3fff4808e50fe62081f9bc33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства
Технологии, Россия, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Новости агентства
11:00 01.09.2022 (обновлено: 11:16 01.09.2022)
 

Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о бизнесе

© РИА НовостиРоссийские топ-менеджеры ответят на вопросы о пандемии
Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о пандемии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сент – РИА Новости. Агентство экономической информации "ПРАЙМ", Ассоциация менеджеров и агентство РИА Новости запускают совместный "Спецпроект. Спецмнения". Его цель – собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие изменения произошли в бизнесе в их отраслях за год.
Подобные спецпроекты проводятся уже 7-ой год подряд. В их рамках топ-менеджеры в формате блиц-интервью отвечают на животрепещущие вопросы о влиянии внешних факторов на их бизнес. На сей раз участники опроса расскажут, с какими трудностями в бизнесе они сталкиваются, какие есть решения, а также как трансформировался рынок труда, что изменилось в работе с человеческим капиталом и как будет развиваться ситуация в дальнейшем.
Директор по дизайну коммуникаций и рекламы Глеб Киселев и начальник управления Дирекции по коммуникациям Алиса Белановская на вручении Национальной Премии интернет-контента - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 21:47
Проект РИА Новости завоевал Национальную Премию интернет-контента
"Совместный проект с Ассоциацией менеджеров стал для нас уже традиционным, и он интересен нашим читателям. Благодаря разнообразию отраслей, которые представляют кандидаты рейтинга Топ-1000, и актуальным темам и вопросам можно получить экспресс-срез настроений в деловой среде", – отметил председатель совета директоров ПРАЙМа, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Олег Ананьев.
Все ответы топ-менеджеров можно прочитать на сайте спецпроекта, который будет обновляться раз в неделю до конца сентября 2022 года.
Самые интересные и актуальные цитаты будут также публиковаться в телеграм-каналах Ассоциации менеджеров и ПРАЙМа, где каждые сутки выходят сотни оперативных сообщений по теме экономики и финансов.
"Чтобы остаться в бизнесе в непростые времена, надо постоянно держать “руку на пульсе”. Наш новый совместный проект как раз об этом. В эпоху тотального импортозамещения мы узнаем мнение бизнеса из самых разных регионов и самых разных отраслей. Есть ли свет в конце тоннеля, что с кадрами, как организовать доставку и экспорт? Обо всем этом мы спросили участников проекта. В целом настрой у управленцев боевой, и поделиться есть чем. Поэтому уверен, что проект будет интересен не только новичкам, но и пережившим не одно потрясение менеджерам", - отметил в свою очередь первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалёв.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение более 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.
Совместный спецпроект РИА Новости и компании Роснефть Живая Арктика. Обитатели крайнего севера
16 мая, 18:09
Проект РИА Новости и "Роснефти" стал победителем международной премии
Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсант". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".
РИА Новости традиционно выступает генеральным информационным партнером рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.
ПРАЙМ — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место по цитируемости среди российских финансовых СМИ. ПРАЙМ также является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых Торговый терминал для банков и система для проверки контрагентов "БИР-Аналитик", входящая в ТОП-5 решений на рынке.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации Менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация Менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
 
ТехнологииРоссияРИА НовостиМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала