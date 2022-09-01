https://ria.ru/20220901/top-menedzhery-1813500099.html

Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о бизнесе

Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о бизнесе - РИА Новости, 01.09.2022

Российские топ-менеджеры ответят на вопросы о бизнесе

Агентство экономической информации "ПРАЙМ", Ассоциация менеджеров и агентство РИА Новости запускают совместный "Спецпроект. Спецмнения". Его цель – собрать и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:00

2022-09-01T11:00

2022-09-01T11:16

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МОСКВА, 1 сент – РИА Новости. Агентство экономической информации "ПРАЙМ", Ассоциация менеджеров и агентство РИА Новости запускают совместный "Спецпроект. Спецмнения". Его цель – собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие изменения произошли в бизнесе в их отраслях за год.Подобные спецпроекты проводятся уже 7-ой год подряд. В их рамках топ-менеджеры в формате блиц-интервью отвечают на животрепещущие вопросы о влиянии внешних факторов на их бизнес. На сей раз участники опроса расскажут, с какими трудностями в бизнесе они сталкиваются, какие есть решения, а также как трансформировался рынок труда, что изменилось в работе с человеческим капиталом и как будет развиваться ситуация в дальнейшем.Все ответы топ-менеджеров можно прочитать на сайте спецпроекта, который будет обновляться раз в неделю до конца сентября 2022 года.Самые интересные и актуальные цитаты будут также публиковаться в телеграм-каналах Ассоциации менеджеров и ПРАЙМа, где каждые сутки выходят сотни оперативных сообщений по теме экономики и финансов.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение более 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсант". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".РИА Новости традиционно выступает генеральным информационным партнером рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.ПРАЙМ — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место по цитируемости среди российских финансовых СМИ. ПРАЙМ также является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых Торговый терминал для банков и система для проверки контрагентов "БИР-Аналитик", входящая в ТОП-5 решений на рынке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации Менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация Менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

https://ria.ru/20220602/premiya-1792751680.html

https://ria.ru/20220516/proekt-1788871492.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

технологии, россия, риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства