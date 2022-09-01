https://ria.ru/20220901/tekhnopark-1813813648.html

В Череповце открыли второй школьный технопарк

В Череповце открыли второй школьный технопарк - РИА Новости, 01.09.2022

В Череповце открыли второй школьный технопарк

Детский технопарк открыли на базе череповецкого образовательного центра в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", сообщает... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:59

2022-09-01T17:59

2022-09-01T17:59

вологодская область

вологодская область

череповец

вологда

кванториум

общество

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ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. Детский технопарк открыли на базе череповецкого образовательного центра в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.Как отмечается в сообщении, на открытии Кванториума председатель правительства Вологодской области Эдуард Зайнак отметил, что в технопарке с утра будут учащиеся образовательного центра, а во второй половине дня – все желающие. Это значительно увеличит охват программами технического допобразования школьников города, станет хорошей стартовой площадкой для поступления в ведущие вузы.Это второй школьный технопарк, открытый в Череповце, в рамках проекта "Современная школа" до конца 2024 года будут созданы еще пять – четыре в Вологде и один в Череповце.

https://ria.ru/20220819/vologodchina-1810767342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, череповец, вологда, кванториум, общество