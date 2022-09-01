В Череповце открыли второй школьный технопарк
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиПредседатель правительства Вологодской области Эдуард Зайнак на открытии "Кванториума" в Череповецком Образовательном центре №11
ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. Детский технопарк открыли на базе череповецкого образовательного центра в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
"За счет средств федерального, областного и местного бюджетов приобретено высокотехнологичное оборудование – ноутбуки, интерактивные панели, цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, цифровые микроскопы, наборы по образовательной робототехнике и изучения технологий связи и "интернета вещей", 3D-принтеры. Вместе с ремонтными работами и приобретением мебели расходы на создание "Кванториума" составили более 25 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
Как отмечается в сообщении, на открытии Кванториума председатель правительства Вологодской области Эдуард Зайнак отметил, что в технопарке с утра будут учащиеся образовательного центра, а во второй половине дня – все желающие. Это значительно увеличит охват программами технического допобразования школьников города, станет хорошей стартовой площадкой для поступления в ведущие вузы.