Рейтинг@Mail.ru
В Череповце открыли второй школьный технопарк - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20220901/tekhnopark-1813813648.html
В Череповце открыли второй школьный технопарк
В Череповце открыли второй школьный технопарк - РИА Новости, 01.09.2022
В Череповце открыли второй школьный технопарк
Детский технопарк открыли на базе череповецкого образовательного центра в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", сообщает... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:59
2022-09-01T17:59
вологодская область
вологодская область
череповец
вологда
кванториум
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813807769_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_c7d2ed9af2c2a04e4fcdb7c3aaac3f75.jpg
ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. Детский технопарк открыли на базе череповецкого образовательного центра в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.Как отмечается в сообщении, на открытии Кванториума председатель правительства Вологодской области Эдуард Зайнак отметил, что в технопарке с утра будут учащиеся образовательного центра, а во второй половине дня – все желающие. Это значительно увеличит охват программами технического допобразования школьников города, станет хорошей стартовой площадкой для поступления в ведущие вузы.Это второй школьный технопарк, открытый в Череповце, в рамках проекта "Современная школа" до конца 2024 года будут созданы еще пять – четыре в Вологде и один в Череповце.
https://ria.ru/20220819/vologodchina-1810767342.html
вологодская область
череповец
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813807769_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_fb4cfe4cda75f40662e95da0ee3a180a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, череповец, вологда, кванториум, общество
Вологодская область, Вологодская область, Череповец, Вологда, Кванториум, Общество
17:59 01.09.2022
 

В Череповце открыли второй школьный технопарк

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиПредседатель правительства Вологодской области Эдуард Зайнак на открытии "Кванториума" в Череповецком Образовательном центре №11
Председатель правительства Вологодской области Эдуард Зайнак на открытии Кванториума в Череповецком Образовательном центре №11 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. Детский технопарк открыли на базе череповецкого образовательного центра в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
"За счет средств федерального, областного и местного бюджетов приобретено высокотехнологичное оборудование – ноутбуки, интерактивные панели, цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, цифровые микроскопы, наборы по образовательной робототехнике и изучения технологий связи и "интернета вещей", 3D-принтеры. Вместе с ремонтными работами и приобретением мебели расходы на создание "Кванториума" составили более 25 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
Как отмечается в сообщении, на открытии Кванториума председатель правительства Вологодской области Эдуард Зайнак отметил, что в технопарке с утра будут учащиеся образовательного центра, а во второй половине дня – все желающие. Это значительно увеличит охват программами технического допобразования школьников города, станет хорошей стартовой площадкой для поступления в ведущие вузы.
Это второй школьный технопарк, открытый в Череповце, в рамках проекта "Современная школа" до конца 2024 года будут созданы еще пять – четыре в Вологде и один в Череповце.
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:52Вологодская область
Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ
 
Вологодская областьВологодская областьЧереповецВологдаКванториумОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала